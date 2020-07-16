美股拉回 台積ADR逆勢漲 外資將認錯？

美股收跌 告別二連紅 台積ADR逆天上漲

前兩個交易日大漲作收後，華爾街股市周四收黑，受到經濟數據好壞參雜影響，那斯達克指數在三大指數中跌幅最深。不過，台積電在法說會中傳來好消息，刺激在美掛牌的ADR逆勢上漲。

以半導體產業為主軸的費城半導體指數，周四收盤雖下挫8.25點，報2055.92點，跌幅0.4%，但台積電ADR與聯電ADR雙雙逆勢演出，其中台積電ADR收盤上漲0.53美元，報66.59美元，是否激勵外資今在台股現貨市場認錯回補？有待考驗。

道瓊工業指數方面，終場下挫135.39點或0.5%，收在26734.71點。標準普爾500指數下跌10.99點或0.34%，收在3215.57點。以科技股為主的那斯達克綜合指數挫跌76.66點或0.73%，收在10473.83點。

（數位編輯）

憂疫情再起 歐股收黑

歐洲股市周四收跌，投資人對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的期待不敵疫情再起的疑慮，且憂心美國與中國的緊張升溫。

英國倫敦FTSE 100指數挫跌41.96點或0.67%，收在6250.69點。

德國法蘭克福DAX 30指數下挫56.01點或0.43%，收在12874.97點。

法國巴黎CAC 40指數下跌23.7點或0.46%，收在5085.28點。

（中央社）