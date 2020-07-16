萬二關存股像跳火坑？他揭最易賺錢時機

全球股市大玩熱錢派對，台股周三（15日）一度衝上12320點、創下30年新高，在「萬二」天花板存股族還能進場？存股達人陳重銘直言，目前空手投資人不建議買存股，尤其金融股暫時不要追，但如果想買的話，最好等除權息後，出現貼息再進去撿，反而容易賺錢，如兆豐金就是最好的例子。

人稱「不敗教主」的存股達人陳重銘，曾經是月領3萬元的流浪教師，後來靠著存股投資術，累積3000多萬元身價，每年可領200萬元股息，之所以能累積這麼高的資產，他就是趁著「股災」的絕佳買進機會。

鏡週刊報導，陳重銘表示，自己敢在股災投資，是靠之前低成本存股來支撐，現在台股來到歷史高點，風險也加大，若此時才開始存股，可能因股價劇烈波動，而承受不少壓力。他也透露，3月股災0056暴量大跌，趁投資人恐慌殺出之際，他大膽買進，如今0056漲幅超過3成，他已開始獲利了結。

不少存股族最愛買金融股，但陳重銘提醒，台股站上12000點，空手投資人暫時不要追金融股，原因在於受到市場降息的衝擊，8大官股的金融股紛紛下修今年獲利預測2至4成，導致金控利差獲利縮減。

「儘管今年金融股配息不錯，但主要是來自去年獲利。」陳重銘建議，如果想買金融股，最好等除權息後，出現貼息再下去撿，像是兆豐金過去12年都填息，投資人不妨趁這檔股票的貼息特性進場，反而賺更大。

他自曝，自己手中超過1000張金融股，其中逾500張中信金，目前會繼續抱著，因為持股成本低，打算持續領息再去買股，創造滾雪球的財富效應。

(中時電子報 吳美觀)