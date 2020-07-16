雙引擎發功 金像電上半年績昂

PCB廠金像電（2368）今年以來受惠伺服器及NB板需求旺盛，帶動上半年營收表現亮眼，累計營收達13.9億元、年增32.2％，創歷史同期新高。亮眼的業績表現推升該公司股價飆漲，16日應主管機關要求，金像電公布近期自結數，六月營收19.45億元、年增26％，本期淨利2.37億元、每股盈餘0.44元，年增597％。

高頻高速網路需求走高，伺服器一直是今年股市熱門話題之一，筆記型電腦受惠疫情帶動宅經濟、WFH商機，第二季市場訂單湧現，同樣備受投資人關注。在市場話題推動下，金像電先前股價最高漲至39.55元，相較年初低點翻了快三倍，鎖定第二季財報快要公布，近期買盤開始回流，單日成交量回到10萬張上下的高水位，16日金像電收在38.8元，直逼上一波段高點。

金像電過去以生產NB板為主，後來調整產品結構，重心轉向網通、伺服器等產品，目前營收占比網通及伺服器約七成、筆電約二成多，而調整產品線的成果讓獲利能力大幅成長，第一季營收50.46億元、年增17％，稅後淨利3.99億元、每股盈餘0.74元，年增285％。由於去年上半年陷入虧損，金像電第一季單季獲利已超越去年全年表現。

公司表示，除NB板需求回溫、發展網通、伺服器策略符合市場趨勢，常熟二廠改善獲利體質也是原因之一，過去該廠虧損較大，近年積極改善產品及客戶結構，同時也在生產上進行優化，該廠轉虧為盈有助於拉抬公司整體業績表現。

展望第三季，據了解，目前NB相關產品需求還是不錯，像是高階機種、平板、二合一等，且因為不同於一般消費性產品，內涵不同帶來的營收、獲利貢獻可望不錯。網通伺服器則略為轉淡，主要是東南亞部分地區組裝廠受到疫情影響，拉貨力道減緩。整體稼動率在大陸三個廠都滿載，台灣廠些微下降。

法人則認為，網通、伺服器、雲端等應用帶動金像電轉虧為盈，即使短期會有影響，但高頻高速網路趨勢不變，疫情舒緩過後，拉貨動能仍是看漲。另外NB板雖然市場疑慮第三季恐會下滑，但綜合幾家業者現況，第三季NB需求不看淡，加上金像電去年基期較低，今年整體營運表現值得期待。