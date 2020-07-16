華為禁令淡化 穩懋、華通雙獲升評

里昂證券指出，穩懋（3105）先前受華為禁令衝擊已大致反映在股價上，智慧機、基礎建設兩大業務狀況優於預期，由「賣出」升評「買進」，推測合理股價高達400元；凱基、統一投顧則與里昂同步看好華通（2313），認為華為禁令僅短期影響，合理股價上看62元。

統一投顧研究部主管廖婉婷指出，華通第二季財報有望優於預期，目前HDI、MSAP接單已滿載，宣告智慧機旺季來臨，看好下半年營運逐季成長，在產能利用率滿載、良率持續精進，獲利成長動能可期。

凱基投顧針對華為禁令影響說明，華為目前占華通營收比重10％，主要為手持裝置應用，因華為智慧機零組件晶片替代性高，智慧機對華通衝擊不大。其次，5G智慧機中，三階HDI成基本配備，華通在高階HDI出貨占比已逾五成，明顯受惠高階HDI滲透率提升。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝，最新則終結對穩懋保守觀點、一舉翻多，並指出穩懋有二成營收來自華為（智慧機占10～15％、基建占5～10％），在華為禁令環境中，股價已充分反映市場憂心，真實情況很可能優於預期。

外資估算，穩懋至2022年每年獲利年增均逾二成，每股純益將從2019年的約一個股本，逐步進展為2022年的19.37元，挑戰兩股本。

侯明孝指出，最新看到穩懋獲得非美系功率放大器（PA）無晶圓廠客戶強勁設計與送交製造（tape-out）排程，都可望轉化為大量生產，幅度並可能超過海思半導體失去的幅度。里昂估計，5G智慧機採用率2020、2021年每年將成長20個百分點，每支5G智慧機含有PA內容比4G智慧機多出50～150％。

里昂最新研究並發現，安華高sub-6GHz的5G PA效率更佳，2021年下半年將擊敗Skyworks、科沃，奪下蘋果iPhone 13的N77、N79頻寬。若此狀況成真，穩懋做為安華高獨家代工廠，將是最受惠對象，其在iPhone 13的5G內容含量將比iPhone 12時多出200％以上。