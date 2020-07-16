7月16日一分鐘強弱勢股

7月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

利奇

(1517)

10

自行車於歐美市場大為熱銷，供應鏈身價跟著水漲船高

大洋

(1321)

10

6月營收雙率雙升，股價挾量拉長紅棒，突破整理區間

懷特

(4108)

9.97

新藥「懷特痛寶軟膠囊」，獲衛福部藥證上市，營運添柴

同致

(3552)

9.97

6月營收創今年單月新高，另有特斯拉股價、業績飆加持

友銓

(5321)

9.97

第三季開始，進入電商產業旺季，公司估營運將逐季成長

高力

(8996)

9.93

Bloom Energy打入南韓再生能源市場，供應鏈前景聚光

曜越

(3540)

9.92

受惠Intel、AMD、Nvidia陸續推出新品，H2營運看俏

系統電

(5309)

9.89

首創藍牙BLE TPMS打入OE前裝市場，陸續量產出貨

動力-KY

(6591)

9.89

新CPU專用高階散熱風扇已開始出貨，進入密集鋪貨期

鈺齊-KY

(9802)

9.8

IOC拚辦2021年東京奧運，激勵製鞋廠股價健步如飛

製表：廖育偲

7月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

亞諾法

(4133)

10.05

股價跌破月線，且連吞五根黑K棒，甩出百元俱樂部

合一

(4743)

9.97

外資反手調節，股價帶量重挫至跌停，月線支撐不保

中天

(4128)

9.95

短期內股價已翻倍，5日線轉為下彎，回測月線有守

杏國

(4192)

9.45

短線急漲後回檔，已跌破月線，驚險守90元關之上

禾昌

(6158)

9.22

爆量拉長黑K，日K連六紅止步，股價30元保不住

太景*-KY

(4157)

8

高檔震盪加劇，留有上影線黑K，顯見上檔賣壓沉重

南緯

(1467)

7.87

外資連四日站賣方，股價連三日走低，並失守5日線

杏輝

(1734)

7.3

短線漲幅過大，自高檔拉回，但外資及自營商撿便宜

惠特

(6706)

5.52

投信大幅調節941張，日K拉出連九黑，恐回測季線

旺矽

(6223)

4.65

日K連八黑，可能向下測月線支撐，惟外資趁機低接

製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

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