7月16日一分鐘強弱勢股
7月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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利奇
(1517)
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10
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自行車於歐美市場大為熱銷，供應鏈身價跟著水漲船高
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大洋
(1321)
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10
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6月營收雙率雙升，股價挾量拉長紅棒，突破整理區間
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懷特
(4108)
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9.97
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新藥「懷特痛寶軟膠囊」，獲衛福部藥證上市，營運添柴
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同致
(3552)
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9.97
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6月營收創今年單月新高，另有特斯拉股價、業績飆加持
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友銓
(5321)
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9.97
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第三季開始，進入電商產業旺季，公司估營運將逐季成長
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高力
(8996)
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9.93
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Bloom Energy打入南韓再生能源市場，供應鏈前景聚光
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曜越
(3540)
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9.92
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受惠Intel、AMD、Nvidia陸續推出新品，H2營運看俏
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系統電
(5309)
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9.89
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首創藍牙BLE TPMS打入OE前裝市場，陸續量產出貨
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動力-KY
(6591)
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9.89
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新CPU專用高階散熱風扇已開始出貨，進入密集鋪貨期
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鈺齊-KY
(9802)
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9.8
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IOC拚辦2021年東京奧運，激勵製鞋廠股價健步如飛
製表：廖育偲
7月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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亞諾法
(4133)
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10.05
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股價跌破月線，且連吞五根黑K棒，甩出百元俱樂部
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合一
(4743)
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9.97
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外資反手調節，股價帶量重挫至跌停，月線支撐不保
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中天
(4128)
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9.95
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短期內股價已翻倍，5日線轉為下彎，回測月線有守
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杏國
(4192)
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9.45
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短線急漲後回檔，已跌破月線，驚險守90元關之上
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禾昌
(6158)
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9.22
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爆量拉長黑K，日K連六紅止步，股價30元保不住
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太景*-KY
(4157)
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8
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高檔震盪加劇，留有上影線黑K，顯見上檔賣壓沉重
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南緯
(1467)
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7.87
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外資連四日站賣方，股價連三日走低，並失守5日線
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杏輝
(1734)
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7.3
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短線漲幅過大，自高檔拉回，但外資及自營商撿便宜
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惠特
(6706)
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5.52
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投信大幅調節941張，日K拉出連九黑，恐回測季線
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旺矽
(6223)
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4.65
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日K連八黑，可能向下測月線支撐，惟外資趁機低接
製表：廖育偲
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