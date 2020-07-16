日盛證券推「完整投資解決方案」解決投資三大難題

多頭市場有弱勢股，空頭市場下有強勢股。相同的標的有人賺，卻也有人賠，為什麼？原因無它，就是在於錯誤的時間執行所產生兩極化的差異結果。日盛證券為此推出「完整投資解決方案」試圖解決投資人的三大投資難題。

日盛證券黃進明總經理表示：「投資人常遇到的難題，在於如何找到適合的投資標的?找到後又該用什麼價格買進 ？ 買進後又該在何時執行賣出？」日盛證券首創業界推出「完整投資解決方案」從選股到進出場點一次搞定，從基本面出發，結合金融科技與財務模型，不僅降低投資人的摸索時間且簡單操作易上手。透過四大步驟輕鬆完成投資，擺脫雜亂的操作模式，協助投資人戰勝恐懼，嚴守紀律。

首先從日盛「ONLINE」APP的「財報模範生」功能挑選股票，再點選「合理股價」功能確認買進價格後，透過日盛「SMART」APP條件單功能，在到價後系統自動送出委託，而「雲端移動鎖利功能」則可協助投資人紀律操作，將股票出在波段相對高點，即使盤面走勢不如預期，只要回檔百分比到達投資人所設百分比，系統會執行委託，進行停損出場，完全不用擔心錯失高點，抱上又抱下的窘境。

金融市場市場向來詭譎多變，稍有不慎投資人就有可能招致虧損，日盛證券黃總除了加強資訊平台的研發降低投資風險外，同時注重理財的基礎教育，尤其對於新戶或是大學生、及社會年輕人等，希望藉由舉辦免費理財講座教育投資新手，不要貪急、貪快，投資獲利需要一些時間凡事以風險為要。日盛證券各分公司積極舉辦線上及線下的講座對投資人進行說明，一步步地與客戶互動溝通，要求同仁務必服務好客戶。正因如此日盛證券的客戶黏著度高，同時也有高滿意度的回饋。

展望未來，日盛證券將持續專注在挖掘客戶的實際需求，力求以客戶需求為導向來開發平台，教育客戶，讓客戶在後疫情下的投資市場中，持續專注長效投資，放大獲利。有興趣投資人歡迎至日盛證券官網或報名全台各分公司所辦教學講座，或致電免付費專線0800-088-268了解更多。「日盛ONLINE」現正開放免費下載體驗，立即下載http://onelink.to/xud6sb