今日焦點股 重點摘要

今(7/16)日熱門焦點股如下：

（1）原相(3227)今(16)日除息，每股配發現金股利5.13元，開盤參考價213元，在下半年營運看俏下，今除息行情火熱，開高走高，早盤漲幅約1.5%，股價最高達218.5元，開盤不到5分鐘即順利完成填息。

展望第三季，原相預計有安防、TWS等新品推出，將推升營運表現，且因為全球新冠疫情尚未完全控制，故宅經濟商機持續看俏。

原相為任天堂遊戲機Switch感測元件供應商，法人認為，Switch對供應鏈拉貨力道可望維持穩健力道，原相將同步受惠，第三季表現可望優於第二季，下半年也會比上半年好，全年不排除有賺進一個股本的實力。

原相6月合併營收6.30億元、月成長6.6%、年成長29%，上半年合併營收達34.98億元、年增50%，改寫歷史同期新高。

原相先前因波段漲幅過高，遭證交所列為警示股，公布5月獲利表現，5月營收為5.9億元，稅前純益1.12億元，稅後純益9270萬元，每股盈餘0.68元。（時報資訊 王逸芯）

（2）台積電ADR未再創新高價，周三收跌逾1%，台積電(2330)今日下午法說會登場，今早股價開低4元為359元也未再創新高，中止連五天的創新高態勢。

周三，台積電早盤最高攻上370元新高價，市值9.59兆元也再創歷史新高。

台積電ADR周三收66.06美元，下跌0.9美元或1.34%，折合台幣每股約390.83元。台積電周三開高走低，收跌0.5元為363元，外資續賣超2621張，連續第二天共賣超5006張。

不過，台積電下半年展望續趨樂觀，外資圈近期對台積電有一波目標價調升潮，高盛、里昂等外資將台積電喊逾400元、500元，總計已有四家外資樂觀台積電衝破「四」字頭。

台積電今日下午舉行法說會，將公布第3季展望。台積電第2季營收3106.99億元，達成原訂3030億元到3120億元目標，較第1季微增0.03%。在5G與高效能運算需求持續強勁下，法人預期台積電本季營收將成長，挑戰新高。

法人預期，5G與高效能運算需求續強，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，下半年業績將持續逐季穩增，全年營收可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，並續創歷史新高。台積電下半年營運優於原本預期，外資自6月一開始即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電仍逾28.5萬張。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：法說今登場，惟外資連兩日擴大賣超，加上昨夜ADR下跌1.34%，影響今早股價一度回調至357元。

2.聯電(2303)：昨除息首日土洋對作、總計三大法人賣超6039張，其中外資轉買超17318張，今早多頭回神漲逾4%收復月線，走回填息路。

3.中鴻(2014)：昨外資轉買超掃貨932張，激勵早盤股價漲約2.5%，躍過5日線、月線。

4.新光鋼(2031)：鋼板出貨大增挹注營運，法人看好Q2力拚轉虧為盈，昨外資轉買超253張，激勵今早股價漲至25.2元，收復短均。

5.榮成(1909)：昨外資大舉買超5669張，爆量留下一根長上影線，今早股價續漲近2.5%。

6.台玻(1802)：昨獲外資大舉買超1237張，今早放量漲逾5%，攻克5日線、月線，重回票面之上。

7.志聖(2467)：新品布局發酵，獲利喊衝，早盤帶量上揚逾2.5%。

8.金像電(2368)：PCB受惠5G利多且迎旺季，三大法人大力挺，人氣續擁簇，股價續漲逾4%。

9.譜瑞-KY(4966)：接單唱旺到年底，Q3營收拚新高，晨盤強漲逾7%，重返1100元關以及所有短均上。

10.威盛(2388)：導入AI多應用各個擊破，早盤走揚漲逾2%。

11.利奇(1517)：外資昨轉買超723張，早盤多頭湧進，跳漲逾8%。

12.高力(8996)：三大法人連4日買超，早盤放量勁揚，一度觸及漲停。

13.台泥(1101)：斥資13.66億元收購信昌化，外資昨轉賣超4088張，早盤跌逾1.5%。

14.奇鋐(3017)：散熱元件訂單能見度高，三大法人昨轉買超1576張，早盤挾量漲逾4%。

15.永冠-KY(1589)：離岸風電熱，7月訂單維持高水位，早盤漲逾5.5%，改寫前高。

16.鈺齊-KY(9802)：擬現增1000萬股，三大法人昨轉買超737張，早盤放量標上漲停。

17.懷特(4108)：新藥痛寶取得藥證上市，開盤跳空漲停，登4年高。

18.GIS-KY(6456)：Q2業績年增逾4成，Q3旺季拚更上層樓，晨盤彈高4%，3日填息達陣。

19.晟德(4123)：轉投資拿到授權約，晨盤吸引買盤湧入，急拉勁彈4%，攻克90元及五日線。

20.晶電(2448)：接單爆發，Q3營運拚回神，近日獲投信偏多操作，晨盤上攻2%，拚返五日線。

21.ABC-KY(6598)：美新冠疫苗告捷，鼓舞生技股士氣，早盤止跌反彈4%，保住季線。

22.儒鴻(1476)：不甩遭外資降評，晨盤急彈近半根停板，填息路闊步走。

23.安集(6477)：5月每股盈餘0.31元、超越Q1獲利，Q2營收季增236％，無懼遭列警示股，晨盤翻紅大漲3%，續寫天價39.3元。

24.曜越(3540)：遠距商機可期，H2業績看俏，昨三大法人合計買超1073張，激勵股價漲停。

（4）儒鴻(1476)今年配發11元現金股利，已於上周7月9日除息，除息後走勢震盪，7月14日股價一度跌至318.5元，昨天法人小幅加碼，早盤儒鴻站回5日線，一舉突破10日線及月線反壓，盤中漲逾5個百分點，再站上340元整數關卡，向填息價位345.5元靠攏。

美系外資出具最新儒鴻報告，在基於品牌廠調整庫存壓力下，保守看儒鴻下半年的營收，估3Q年減17%，而4Q年減約14%。該外資下修儒鴻評等到「賣出」，新目標價為274元。

儒鴻6月營收19.18億元，年減17.68%。6月並未延續5月營收月增37%氣勢，較上月衰退5.9%；今年前6月營收114.61億元，年減約13%。

雖然外資儒鴻下半年展望趨保守，但董事長洪鎮海日前喊話，最艱難4月已過，客戶訂單回心轉意，5月營收回溫，營運已經脫離谷底，衝擊最劇烈時刻已過，第3季也會較第2季表現佳，第4季表現更好，整體呈現向上趨勢。（時報資訊 任珮云）

（5）晶華（2707）國際酒店集團董事會決議2019年下半年配息3.9206元，今（16）日進行除息交易，每股參考價143元。晶華今日股價開高穩揚，最高上漲2.1％至146元，填息率達75％，截至9點45分維持逾2％漲幅，於填息路上穩健前行。

晶華3月中跌破百元、下探90元的逾13年新低後一路震盪回升，6月初上探165元、回升至1月底封關前高點。由於近3月漲幅已逾8成，近日緩步走跌、於143～147元間盤整。三大法人上周合計賣超71張，本周轉站多方、迄今買超99張。

晶華2020年6月自結合併營收3.81億元，月增4.15％、年減26.29％，回升至今年次高。不過，受新冠肺炎疫情衝擊，第二季合併營收10.14億元，季減25.6％、年減34.15％，創近11年低點。累計上半年合併營收23.77億元，年減26.2％，為近8年同期低點。

晶華表示，隨著國內疫情趨緩、帶動國旅需求強勁升溫，加上餐飲業務回穩，集團在台北市以外的飯店業務已恢復正常，台北晶華酒店的餐飲及麗晶精品業績亦持續成長，且冷凍及常溫零售商品亦創造極大商機，如晶華冠軍牛肉麵在東森購物台已熱銷超過12萬盒。

不過，晶華坦言，邊境管制造成的國際商旅客缺口，導致住房率仍然偏低。展望後市，集團營運重心將全力鎖定國旅市場，並以全球首發的「遊輪式度假體驗」住房專案為主力，搭配為各領域客層量身打造的多元住房優惠，盼能一舉衝高7～8月住房率表現。

晶華表示，台北晶華導入全天候遊輪式餐飲服務及寓教於樂的親子共學課程，規畫推出「盛夏遊輪式度假體驗」，以優惠定價吸引全台家庭客層青睞，首周末便湧進近500間訂房，並隨著暑假到來持續成長，看好後續配合安心旅遊補助及振興三倍券可望發揮加乘效益。

晶華董事長潘思亮先前表示，集團餐飲業務及除台北以外的飯店據點營運，可望在暑期恢復、表現估與去年相當，宴會業務則希望在第四季恢復。至於台北晶華及捷絲旅在台北市的3間據點，由於邊境管制尚未解禁，預期最快明年才會恢復。

潘思亮指出，晶華對此積極轉型，加速將台北晶華轉型城市休閒飯店，能做的只有「都會區飯店衰退的比同業少、郊區飯店成長的比同業多」。同時，北市以外的外縣市飯店徵才活動仍將如期舉辦，台南十鼓捷絲旅預計年底前開幕的計畫亦不受影響。（時報資訊 林資傑）

（6）電梯大廠崇友今天除息交易，每股配發現金新台幣2.7元，今天開盤參考價56.3元，盤中最高來到57.3元，漲1.77%，填息率約37%，穩健邁向填息之路。

展望下半年營運表現，崇友指出，疫情對台灣電梯市場影響有限，不過因為建案結案時段放慢，部分新梯交貨時間可能遞延約1個月到2個月，部分新梯認列將從第4季遞延到明年初。

展望今年新梯、汰舊換新、以及維修保養三大業務，崇友預估，今年新梯和汰舊換新業務接單可望各成長5%到10%，維保接單可成長3%。

崇友表示，3月到5月新梯出貨相對放緩，不過5月中旬之後已經恢復正常，維保業務目前也回到正常水準，對整體業績影響小。預估今年整體業績可望小幅成長，新梯業績也持穩。

展望在手訂單規模，崇友表示目前未結案及未認列的在手合約金額規模約新台幣46億元。

法人預估，崇友今年新梯業績可望較去年成長3%，全年業績可望較去年成長3%，崇友今年業績有機會超過43億元，其中新梯業績占比約45%到46%，汰舊換新占比約12%到13%，維保占比約4成。（中央社）

（7）亞系外資今天表示，砷化鎵大廠穩懋股價已大致反映華為營收損失，且市場低估明後年5G智慧型手機功率放大器需求帶來的貢獻，將穩懋評等升至買進，目標價升到400元。

穩懋股價今天漲7.5元開出，盤中最高來到321元、漲幅逾3%，成交張數超過3500張。

亞系外資發布研究報告分析，華為貢獻穩懋營收約20%，穩懋股價已大致反映美國制裁華為相關影響。由於中國以外地區近期加速部署5G，美國對華為實施的貿易禁令也有放寬跡象，應有助加速5G部署腳步及提高5G滲透率，並帶動華為旗下海思半導體有關5G基礎設施和智慧型手機訂單回流到穩懋。

亞系外資估算，5G滲透率將在2021年、2022年每年增加20個百分點，每支5G手機的功率放大器（PA）價值將比4G手機增加50%至150%，行動通訊功率放大器需求的年複合成長率將達10%至30%。

隨著5G智慧型手機滲透率提高，亞系外資看好穩懋2021年下半年在iPhone 13系列新機的功率放大器市占有望攀升，加上打入飛時測距（ToF）應用，推估穩懋的iPhone相關營收至少將達新台幣20億元至25億元，占營收比重約10%。

亞系外資將穩懋2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值上調5%、24%、43%至12.71元、15.53元、19.37元，投資評等從「賣出」一口氣調升至「買進」，目標價由188元大幅上修到400元。（中央社）

（8）工業閥門供應商捷流閥業今天除息交易，每股配發現金新台幣5元，今天開盤參考價108元，早盤勁揚，最高來到113元，漲4.62%，順利完成填息。

展望下半年營運，捷流閥業持續看好製造業產能重心移轉所創造的發展機會，積極切入包括中高階雙偏心、三偏心蝶閥及代理客製閥市場。

另一方面，隨著桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等大型訂單於下半年陸續認列出貨，公司預期有助帶動下半年營運動能。

捷流閥業指出，在中美貿易戰下，包括台灣、東南亞等國家已呈現明顯訂單移轉產生的擴建新廠需求效應，公司已接獲東南亞訂單，金額約新台幣8000萬元，產品訂單能見度從第2季起大幅提升，目前客戶洽詢產能情況已持續排到今年底。

捷流閥業自結6月合併營收新台幣2億元，較去年同期1.72億元增加16.41%，第2季自結合併營收6.39億元，創8季以來高點，較去年同期成長6.55%。公司表示，受惠石化、船舶以及電子業工業閥門產品需求暢旺，帶動營收成長。

捷流閥業主要供應蝶閥產品，從客戶端來看，法人指出，捷流閥業主要合作夥伴包括BASF、MOBIL、SHELL、IHI、VEOLIA、SIEMENS、三菱重工、日立重工、神戶製鋼、台塑、奇美、長春化工、遠東紡織、中鋼、中油、中船等。主要客戶包括台塑集團、中鋼集團、長春集團等。（中央社）

（9）日系外資認為，鴻海集團旗下觸控模組廠GIS-KY受惠於明後年iPad Pro及MacBook Pro將升級Mini LED螢幕趨勢，平均售價及獲利率看漲，調升評等至買進，目標價上修到140元。

GIS-KY（業成）股價今天盤中最高來到122元，上漲超過5.6%，成交量逾1.32萬張。

日系外資發布研究報告指出，蘋果公司（Apple）可能在未來2年把Mini LED（次毫米發光二極體）螢幕導入iPad Pro及MacBook Pro系列產品，每年相關出貨量上看1000萬台。業成MegaSite業務可整合觸控感應器及面板後段模組組裝，有望延伸到Mini LED背光業務。

日系外資推估，業成預計2020年底推出採用Mini LED螢幕的12.9吋iPad Pro市占將達50%，若未來接獲更多Mini LED相關訂單，獲利有望進一步成長，將業成2020年、2021年每股盈餘預估值調升5.5%、23.6%至8.76元、9.99元，投資評等從「中立」調升至「買進」，目標價從83元上修到140元。（中央社）

（10）華碩(2357)最新電競旗艦ROG Phone 3即將在下周7月22日正式發表，而官方也已經公布了最新的一波宣傳影片。美系外資看好這波宅經濟推升的電競商機，華碩為受惠廠商之一，因此將華碩目標價調升到250元，評等為「買進」。

研調機構顧能(Gartner)統計，第2季全球個人電腦出貨達6480萬台，年增2.8%，華碩受惠，出貨量年增逾2成。華碩在遠距商機帶動下，加上近期布局輕薄、電競專業型市場，第2季出貨359.3萬台，年增達21.4%，華碩第2季品牌營收841億元，年增28%，季增34.06%。

外資法人認為，華碩股價今年以來表現劣於台股，但未來6個月華碩受惠於獲利成長的基本面因素，股價可望表現優於大盤。對投資者而言，現在是布局落後補漲的電競概念族群。

就供需面來看，在2Q已經看到了繪圖卡出現供不應求，受惠於Nvidia 7奈米GPUs驅動，華碩3Q可望展開強勁的產品周期循環；而在主機板部分，近期可望受惠新的Intel CPUs(Comet Lake)驅動而成長。

下周將推出的新手機ROG Phone 3，目前市場關注於觸控反應時間、音效的表現，前後鏡頭配置以及周邊配件等。

據日前網路爆料指稱，ROG Phone 3的外觀設計比上一代更具有「電競感」，背面的相機模組也升級成三鏡頭，螢幕上方也有自拍相機，在音效上有關聽聲辨位功能再升級。（時報資訊 任珮云）