上市、櫃企業營運快報

今(7/16)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.上銀集團旗下大銀微系統專事生產傳動系統定位平台、各式直驅馬達、驅動器及控制器，去年EPS為0.32元，6月股東會通過每股配發現金股利及股票股利合計0.1元，敲定8月5日為除息除權交易日。

2.看準企業數位轉型商機，東捷資訊(6697)揮軍南下，宣布高雄分公司正式開幕，搶灘中南部市場。東捷資訊董事長高尚偉表示，中南部一直是我們很重視的地區，雖然國內現在有高鐵，但若能直接有團隊在當地，在服務上也能更為直接快速。

因此召集精兵，就是希望能就近提供專業給需要的企業，不只ERP服務，東捷也帶著對智慧物聯網AIoT的專業，為在地提供數位化服務、共創產業數位新紀元。

3.懷特(4108)旗下產品「懷特痛寶軟膠囊」，獲衛福部藥證上市，此藥為口服劑型的中重度疼痛止痛藥，除了台灣市場外，懷特也將把焦點放在北美、日本及大陸等全球最大止痛藥市場，爭取技術授權金和新藥銷售額的權利金，目前已獲數家藥廠接洽。

4.高雄市政府經發局聯合南部6所大學，推動的體感產學成果展，今年邁入第二年，高雄經發局表示，有別去年結合體感嘉年華舉辦方式，今年學生們將變身主角。

從17日開始，在高雄科工館連續2天展出9款學生創作的AVR相關作品，除了多款刺激的遊戲外，更有專為銀髮族設計的健康促進運動、富教育意義的虛擬化學實驗，還有特別的AR旅遊刊物等，供外界免費體驗。

5.搶攻中秋禮盒商機，台北晶華酒店今年一口推出5款不同選擇，即日起至9月25日前訂購並付款者可享85折優惠回饋，晶華並針對公司行號、企業團體提供包客製化服務，大宗訂購並有不同折扣優惠。

6.搶攻暑假國旅商機，宜蘭力麗威斯汀與BMW台灣總代理汎德汽車攜手合作推出「純電系旅行 BMW x WESTIN夏日住房專案」，自7月15日起至9月15日期間，兩天一夜純電渡假體驗，即可入住BMW專屬設計主題房，專案價8,000元起。

7.台灣生物產業發展協會宣布2020傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards得主，永信藥品在產業金質獎的藥品/細胞治療類獲得金質獎。

永信藥品為永信投控旗下最大事業體，除了深耕發展抗感染藥物，近期朝向需求漸增的重症感染領域聚焦，除了與台微體合作量產安畢黴，也開發Micafungin、Voriconazole兩項黴菌產品，在台灣市場推出外，並積極布局歐美等海外市場。

8.台商回流及軌道經濟兩大優勢帶動，高鐵竹北高鐵站區週邊大型開發案齊發，交通部鐵道局正式公告招商「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」，該招商案為竹北高鐵站第一排的5,252坪地上權，土地使用分區為高鐵車站專用區，容積率為298%。

全案的容積樓地板面積達1.57萬坪，可規劃作為飯店、會展中心、百貨商場以及辦公大樓，使用彈性多元，將在7月22日將舉辦招商說明會，預計吸引保險業者、大型開發商以及新竹科學園區內的廠商積極評估。

9.振興三倍券正式上路，為鼓勵並刺激消費者積極使用，晶華酒店今日推出一系列擴大振興券價值的使用回饋方案，其中包括直接加值於父親節外帶餐飲活動中的「美饌增值方案」，以及於住宿晶華、享受城市度假時使用的「七倍盛！翻倍專案」。

10.鴻海（2317）科技集團10日舉辦智慧製造線上會議，並宣布啟動工業人工智慧（iAI）線上研究所，為隸屬於FII工業富聯的培訓、開發及諮詢部門，將致力於培訓未來的AI知識人才，並在各產業間共享工業AI知識。

鴻海副董事長兼董事李傑表示，透過鴻海在威斯康辛州的工業AI投資，期盼藉由分享在高速運算（HPC）、大數據和5G網路等技術支援下，工業AI如何協助企業提升生產力和業務績效，進而為企業和產業帶來新契機。

11.眾所矚目的2020「亞洲生技大展」將於7月23至25日在台北南港展覽館2館登場。金管會長期關注生技產業，證交所配合產業發展潮流，本次設展於「生技服務區」，展覽時間為每日上午10時至下午6時(最後1日至5時)，歡迎生技公司及一般民眾蒞臨參觀。

12.新台幣今日持續升值，國產(2504)今日除息，開盤參考價17.7元，今日開盤瞬間填息，多頭挾著資產題材再上攻，最高曾衝至18.65元。

近期台幣不斷升值，小型資產股受到資金青睞，短線都有亮眼的表現。國產除了有資產題材外，在混凝土本業方面，受惠台商回流建廠、高端廠辦混凝土需求強勁，及近年來進行擇優出貨策略，使單價、毛利較高的高端混凝土出貨比例攀升，未來在需求、價格穩步攀升之下，今年營運樂觀看待。