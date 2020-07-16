7/16美股焦點新聞 重點摘要

美股周三相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走疲 周三紐約期金上漲

因美元走疲，加上中美關係緊張氣氛，使金價得到支撐上漲，但是市場對新冠肺炎疫苗抱持樂觀態度，以及美國企業發布的財報優於預期，周三期金價格漲幅受到限制。

聯準會發布的《褐皮書》表示，多項產業的經濟活動都回升，可見疫情造成的衝擊正在恢復，不過仍低於去年同期；分析師指出，雖然現在看來黃金價格依舊上行，但未來可能多頭疲乏，漲勢稍微暫停。

周三(7/15)報價，8月黃金漲0.4美元，報每盎司1813.8美元，9月白銀漲0.23美元，報每盎司19.76美元，10月白金漲6.4美元，報每盎司843.2美元，9月鈀金漲24.4美元，報每盎司2010美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-獲利了結 打壓周三LME期銅跌逾1.7％

因中國及美國政治緊張局勢升溫，導致市場擔憂拖累金屬需求，進一步引發投資人獲利了結，拖累基本金屬期貨多數收黑，其中期銅跌逾1.7%，為跌幅最重之金屬。

此外，分析師表示，中國6月份工業產出數據將於周四公佈，市場預期會有所改善，屆時可能對基本金屬市場提供一定支撐。

終場期銅下跌112.5美元，報每公噸6386美元；期錫下跌30美元，報每公噸17280美元；期鎳下跌57美元，報每公噸13528美元；期鋅上漲6美元，報每公噸2200.5美元；期鋁下跌5美元，報每公噸1683.5美元；期鉛下跌4.5美元，報每公噸1844.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-減產利多助攻 周三國際原油期貨連2漲

美國能源資訊署EIA公布最新數據，截至7月10日當周，原油庫存已減少750萬桶，優於分析師原先預期之210萬桶，激勵國際油市續漲2%。

但據了解，石油輸出國組織OPEC與產油國聯盟組成的OPEC+有意研擬8月起放寬減產限制。學者認為，OPEC與OPEC+任何放寬減產限制都會令人擔心，但由於目前市場狀況有所改善，加上部分成員國承諾將補回先前過量生產而未做到的減產數量，故後市仍需持續關注；其中美國原油漲幅2.2%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.91美元，報每桶41.20美元；8月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.89美元，報每桶43.79美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-供應緊張趨緩 周三紐約棉花續跌

因棉花產區的降雨預報解除，緩解市場對作物受損的擔憂，而全球棉花最大出口國美國與最大的消費國中國的緊張關係加劇，打壓棉價跌至兩週以來的最低點，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌0.10美分，小跌0.2%，收盤每磅62.59美分；而12月棉花期貨下跌0.5美分，跌0.8%，報每磅62.13美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13065元人民幣，較前一日上漲1430元人民幣；庫存方面，截至7月15日，ICE登記庫存25582包，較前一日減少12575包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求減少 周三波羅的海BDI指數跌逾2.5％

受市場需求疲弱影響，各類船舶運價皆呈現下降趨勢，亦打壓海峽型船運價觸及近一個月以來低點；分析機構表示，由於下半年需求能否恢復依然抱持著不確定性，因此暫時停止對全年行情預期的判斷。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌46點，收1696點，跌幅逾2.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌141點，收2941點，跌幅4.6%；其平均日租金為每艘24387美元，減少1175美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌18點，收作1579點，跌逾1%，其平均日租金為每艘14211美元，減少164美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲15點，收作890點，漲幅1.7%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 疫苖告捷＋高盛報喜 標普500創6月初來新高

在全球與美國新冠肺炎疫情持續升高之際，Moderna一款候選疫苖的初期試驗結果傳出好消息，以及高盛強勁的季報帶來激勵，周三華爾街股市收漲，標普500指數創下6月初來新高。

美國生技公司Moderna股價大漲6.9%，該公司研發的新冠狀病毒疫苖在初期的小規模試驗中取得令人振奮的結果，所有45位接種者都產生「強烈」的免疫反應，獲得能消滅病毒的抗體。

聯準會發布褐皮書，指各州放寬防疫限制措施，使7月初美國企業活動回溫，亦助漲投資熱情。

周三收盤，道瓊工業指數漲227.51點或0.85%，為26,870.10點。標普500指數漲29.04點或0.91%，為3,226.55點。納斯達克指數漲61.92點或0.59%，為10,550.49點。

標普500指數連續第4個交易日擊敗以科技股為主的那斯達克指數，此景自去年3月美股開始強勁反彈以來僅出現過兩次。微軟、零售巨頭亞馬遜、影片串流平台網飛在近來衝上高點後回落，使那斯達克指數漲幅受抑。

旅遊相關股嘉年華（Carnival Corp）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises Ltd）、萬豪（Marriott International）和永利度假村（Wynn Resorts）股價飆升，漲幅介於7%～21%。

受惠於重啟經濟題材，標普1500航空股指數抽升逾10%。

高盛第二季交易業務營收倍增，股價收漲1.4%。即將在周四發布財報的摩根士丹利與美國銀行漲近2%。標普銀行股指數收漲2.9%。

聯合健康集團收跌1.48%，該公司警告因爆發疫情而暫停的非緊急手術恢復施作，今年晚些時候成本將升高。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 避險需求降溫 美元觸及1個月新低

新冠狀病毒疫苗研究傳出好消息，帶動美股持續上揚，在避險需求降溫下，周一美元匯率走軟，尾盤美元指數微跌0.09%，報96.07，盤中最低跌至95.77，創下1個月來新低。

美國原油庫存跌幅超出市場預期，為油價帶來提振，但石油輸出國組織與盟友－即所謂的OPEC+，擬縮小減產力道使油價漲幅受限。周三紐約期油收漲91美分或2.3%，為每桶41.2美元。倫敦布蘭特期油收漲89美分或2.1%，為每桶43.79美元。

美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少749.3萬桶，遠超出市場預期的減少209.8萬桶。上周汽油庫存減少314.7萬桶，超出市場預期的減少64.3萬桶。餾分油庫存減少45.3萬萬桶，市場預期為增加148.5萬桶。上周煉廠產能利用率升高0.6個百分點，原油進口量減少198.3萬桶/日。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至7月10日）美國抵押貸款申請指數上漲5.1%，高於前一周的漲2.2%。30年期固定抵押貸款利率平均為3.19%，較前一周的3.26%下滑。

（時報編譯 柯婉琇）