櫃買錢在燒 成內資主戰場

櫃買市場人潮錢潮回流，第2季成交金額逾1億元的市場大戶衝高至4,946人創新猷，7月日均值可望接棒創新高。櫃買中心總經理李愛玲表示，中美貿易轉單、台灣疫情控制、GDP表現佳，受惠資金行情效應，櫃買交易面活絡外，發行面下半年IPO送件家數也可望升溫。



李愛玲15日主持櫃買中心月記者會指出，櫃買上櫃股票6月日均值達549.11億餘元，為史上單月次高，僅次於歷史高點民國96年7月的日均值677.46億元；而7月上旬的日均值擴增達856.21億元，7月的日均值可望創新高。



她表示，第2季櫃買指數上漲35.84％，市場成交活絡，交易大戶回籠，從季成交金額觀察，以第2季高於1億元市場大戶達4,946人，較首季大增1,587人，也是創單季歷史新高。



櫃買市場成為內資主戰場，信驊、譜瑞-KY為櫃買二千金，精測、鈊象、昇佳電子及寶雅四檔逾500元以上，高價股林立。根據櫃買中心統計資料，108年前3季各單季市場大戶介於3,047人到3,304人，單季之季成交金額合計為8,302億元到9,014億元，第4季交易大戶達4,092人，交易金額合計達1兆1,576億元。



今年第1季因新冠疫情影響盤勢震盪拉回，單季交易大戶急縮到3,359人，交易金額合計也降為9,027億元，但第2季櫃買強彈行情，交易大戶急速擴增到4,946人，交易金額合計也1兆3,864億元，單季歷史新高水準。



櫃買市場今年以來各月上櫃股票日均值也呈現增加趨勢，從元月的349.93億元，2、3、4月各為368.4億元、368.58億元、371.78億元，5、6月各增為480.84億元及549.11億元，上半年日均值為417.17億元。7月到15日的日均值已達856.21億元，其中7月7、9、10日三天上櫃股票成交值都突破千億元，9日的1,059.7億元更是單日歷史次高量。



李愛玲表示，從去年美中貿易戰，到今年新冠疫情，台灣廠商明顯受惠轉單效應，加以國內疫情控制佳，經濟活動恢復，整體上櫃公司6月營收表現5月佳，台灣今年GDP維持正數，較主要國家GDP轉負值，台股將持續資金行情；今年申請上櫃案，前五月雖然只有3件，但6月申請4件及7月已有申請1件，預期隨下半年經濟穩健表現，IPO申請案也會持續升溫。