7月15日一分鐘強弱勢股
7月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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瑞軒
(2489)
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9.98
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陸廠拉貨，Q2可望轉盈，TV整機廠Q3報復性下單，旺季可期
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曜越
(3540)
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9.98
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Q2大發宅經濟利市，營收連2月噴出，6月飛越5億元大關
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元晶
(6443)
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9.91
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夏季氣溫飆高，再生能源政策受囑，綠電題材發威，相關股強彈
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安集
(6477)
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9.91
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太陽能營運現回溫跡象，5月賺贏Q1，激勵股價創歷史新高
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懷特
(4108)
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9.86
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新藥痛寶軟膠囊獲衛福部核准上市，放眼海外技術授權
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晶彩科
(3535)
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9.78
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股價突破盤整、創2月來新高，長紅K棒傲立於各均線上
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雙鴻
(3324)
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9.19
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宅經濟發威，NB、伺服器需求穩定， Q3業績可望維持高檔
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亞德客-KY
(1590)
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7.62
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Q3電子設備訂單將成長45%，H2營運可期，股價量增突破
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安可
(3615)
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6.95
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6月營收7,174萬元，月增轉正成長、幅度33.5％，年增1倍
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茂林-KY
(4935)
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6.44
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6月、Q2營收年增逾1倍，雙創歷史新高，一開盤強勢填息
製表：方歆婷
7月15日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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系微
(6231)
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10
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外資近日多站賣方；股價進入盤整，昨長黑Ｋ破10日線
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合一
(4743)
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9.89
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股價狂飆盛況不再，連吞4根跌停板，接連棄守各短均線
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杏國
(4192)
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9.87
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先前人氣高漲的生技股回檔壓力重；股價將回測月線支撐
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亞諾法
(4133)
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9.8
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快速檢測試劑獲歐盟CE-IVD認證，惟遭生技股重挫潮波及
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愛普
(6531)
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9.62
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網路傳言遭特定人士炒作，股價近期走下坡，昨失守月線
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同致
(3552)
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8.94
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遭列警示股；外資由買轉賣466張；股價苦吞長黑K棒
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杏輝
(1734)
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8.7
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生技股短線過熱，股價自高檔摔落連3黑，10日線不保
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精材
(3374)
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8.42
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投信昨終結連7買、轉賣80張；長黑K摜破5、10日線
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順藥
(6535)
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8.19
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近期生技指標股遭賣盤下殺跌停，族群臉綠；股價連3黑
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申豐
(6582)
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7.89
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股價日前觸高後走疲，昨逢賣盤小幅調節，勉強守10日線
製表：方歆婷
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