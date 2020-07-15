7月15日一分鐘強弱勢股

7月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

瑞軒

(2489)

9.98

陸廠拉貨，Q2可望轉盈，TV整機廠Q3報復性下單，旺季可期

曜越

(3540)

9.98

Q2大發宅經濟利市，營收連2月噴出，6月飛越5億元大關

元晶

(6443)

9.91

夏季氣溫飆高，再生能源政策受囑，綠電題材發威，相關股強彈

安集

(6477)

9.91

太陽能營運現回溫跡象，5月賺贏Q1，激勵股價創歷史新高

懷特

(4108)

9.86

新藥痛寶軟膠囊獲衛福部核准上市，放眼海外技術授權

晶彩科

(3535)

9.78

股價突破盤整、創2月來新高，長紅K棒傲立於各均線上

雙鴻

(3324)

9.19

宅經濟發威，NB、伺服器需求穩定， Q3業績可望維持高檔

亞德客-KY

(1590)

7.62

Q3電子設備訂單將成長45%，H2營運可期，股價量增突破

安可

(3615)

6.95

6月營收7,174萬元，月增轉正成長、幅度33.5％，年增1倍

茂林-KY

(4935)

6.44

6月、Q2營收年增逾1倍，雙創歷史新高，一開盤強勢填息

製表：方歆婷

7月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

系微

(6231)

 10

外資近日多站賣方；股價進入盤整，昨長黑Ｋ破10日線

合一

(4743)

 9.89

股價狂飆盛況不再，連吞4根跌停板，接連棄守各短均線

杏國

(4192)

 9.87

先前人氣高漲的生技股回檔壓力重；股價將回測月線支撐

亞諾法

(4133)

 9.8

快速檢測試劑獲歐盟CE-IVD認證，惟遭生技股重挫潮波及

愛普

(6531)

 9.62

網路傳言遭特定人士炒作，股價近期走下坡，昨失守月線

同致

(3552)

 8.94

遭列警示股；外資由買轉賣466張；股價苦吞長黑K棒

杏輝

(1734)

 8.7

生技股短線過熱，股價自高檔摔落連3黑，10日線不保

精材

(3374)

 8.42

投信昨終結連7買、轉賣80張；長黑K摜破5、10日線

順藥

(6535)

 8.19

近期生技指標股遭賣盤下殺跌停，族群臉綠；股價連3黑

申豐

(6582)

 7.89

股價日前觸高後走疲，昨逢賣盤小幅調節，勉強守10日線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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