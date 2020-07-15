7/15美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-獲利了結 周二紐約期金收低

日前因疫情延燒，支撐金價登上近9年高點，而過去幾天出現盤整狀況，使投資者逢高先行了結獲利，以致周二期金價格走低，但仍守住1800美元。

分析師表示，美國疫情持續惡化，加州再次下令收回重啟計畫，加上這幾天中美因新疆、南海問題緊張關係升溫，同時英國通過禁用華為5G建設，這會使投資者擔心各國間爆發衝突，令黃金避險需求增加，成為支撐金價的動力。

周二(7/14)報價，8月黃金跌0.7美元，報每盎司1813.4美元，9月白銀跌0.26美元，報每盎司19.53美元，10月白金跌26.2美元，報每盎司836.8美元，9月鈀金跌55.3美元，報每盎司1985.6美元。

（商品行情網 王馨慧 ）

2.LME基本金屬-中美貿易緊張 期銅下跌

周二倫敦基本金屬全收黑，其中銅價下跌，因美國和中國間關係趨於緊張，引發中美互相經濟報復的疑慮，不過由於中國是銅最大消費國，需求看俏因此下修走勢不會太久。

分析師指出，基本上倫敦期銅下跌1.2%，上海期銅下跌0.3%不過前一日皆觸及兩年高點，主要受產地智利供應風險提振。而今天出現修正走勢，但中國需求依然強勁，且對智利供應中斷的擔憂也的確存在。

終場期銅跌72.5美元，報6498.5美元；期錫跌125美元，報17310美元；期鎳跌126美元，報13585美元；期鋅跌67美元，報2194.5美元；期鋁跌1.5美元，報1688.5美元；期鉛跌32.5美元，報1849美元。

（商品行情網 倪淑茹 ）

3.原油期貨-減產計畫提振 周二國際原油期貨微漲0.4％

據石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，公布的最新7月報告顯示，6月份的減產協議執行率達到107%，表現優於預期；同時也認為，2021年原油需求也將隨著疫情影響的減弱而大幅反彈，若排除中美貿易緊張局勢等風險因素，明年國際油市需求可望增加25%。

此外市場傳出沙烏地阿拉伯有意從8月起，將原油從970萬桶/日的減產幅度再降至770萬桶/日，消息傳出提振市場信心，其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.19美元，報每桶40.29美元；8月熱燃油維持平盤，報每加侖1.22美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.25美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報每桶42.90美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-中美局勢趨緊 紐約棉花跌至二周低點

由於中美關係日趨緊張，美國總統川普對中國的評論，恐對市場構成壓力，而近日收成進度數據顯示，美國的作物處於良好狀態，且優於上一周，引發沈重賣壓，致棉價進一步走低，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌1.06美分，跌近1.7%，收盤每磅62.69美分；而12月棉花期貨下跌0.72美分，跌逾1%，報每磅62.63美分。

中美關係緊張跡象，導致投資人擔心美國棉花需求前景，因中國是全球最大的棉花消費國，而美國則是最大的棉花出口國；中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11635元人民幣，較前一日下跌200元人民幣。

庫存方面，截至7月14日，ICE登記庫存38157包，較前一日增加19包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價拖累 周二波羅的海BDI指數連2黑

受海岬型船的運價下跌影響，波羅的海BDI指數出現連2跌的市況，也令巴拿馬型船運價指數在連續8個交易日上漲後首度出現持平。

專家認為，鑒於需求前景的不可預測性，在某些貿易航線上可能會出現過度縮減運力的情況，投資人不宜躁進。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI) 下跌50點，收1742點，跌幅逾2.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌169點，收3082點，漲幅5.2%；其平均日租金為每艘25562美元，減少1402美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)維持平盤，收作1597點，其平均日租金為每艘14375美元，減少1美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲19點，收作875點，漲幅2.2%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 能源、材料股急升 道指大漲逾2％

投資人轉進能源與材料股，並略過近來美國新冠肺炎新增確診病例的激增，周二華爾街股市勁揚，道瓊指數收漲逾2%。

繼加州周一宣布重新收緊防疫限制措施後，周二阿拉巴馬、佛羅里達與北卡羅來納州亦報告其新冠肺炎新增死亡病例再創新高。

周二收盤，道瓊工業指數大漲2.13%，為26,642.59點。標普500指數漲1.34%，為3,197.52點。那斯達克指數漲0.94%，為10,488.58點。

標普500指數能源股、材料股和工業股大漲逾2%，醫療保健股、科技股與必需消費品類股漲幅超過1%。

亞馬遜收跌0.6%。亞馬遜、臉書與網飛等最近漲勢強勁的科技股與成長股盤中跌幅收斂，為那指收盤前帶來提振。

美國最大銀行摩根大通收漲0.6%，該公司第二季獲利腰斬，但跌幅小於預期。富國銀行大跌4.6%，其上季虧損，為2008年金融危機以來首見。花旗上季獲利大減，股價收跌3.9%。因應疫情衝擊，摩根大通、富國銀與花旗共提列280億美元壞帳準備，標普500銀行指數下跌1.2%。

Moderna勁揚4.5%，該公司宣布約在7月27日展開其新冠狀病毒候選疫苗的後期臨床試驗。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 觀望OPEC＋產量會議 油價小漲

市場觀望石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）就檢討產量召開的會議，周二紐約期油小漲19美分或0.6%，收在每桶40.29美元。倫敦布蘭特期油收漲18美分或0.4%，為每桶42.9美元。

美國消費者通膨數據優於預期，以及歐盟可能就復甦基金達成協議為歐元帶來提振，周二美元走軟，尾盤美元指數跌0.29%，報96.271。

雖然美股勁揚，但在全球新冠肺炎確診數持續激增引發的避險需求仍帶來支撐，周二美國黃金期貨收平，為每盎司1,813.40美元，守穩1,800美元大關。

美國生技公司Moderna周二盤後股價飆升逾16%，報87.10美元。該公司宣布其新冠狀病毒候選疫苖mRNA-1273，在初期人類臨床試驗的所有45名參與者都產生「強烈」的免疫反應。

新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）在周二晚間刊登Moderna發布的最新數據。報導中指出，該初期臨床試驗所有45名參與者都產出「中和抗體」，科學界認為這對建立免疫力很重要，並提供更多該疫苖或許有助於防護新冠狀病毒的樂觀數據。

該實驗分為三組，每組15人，分別施打25、100與250微克劑量的疫苖，所有參與者都會接種兩劑疫苖。Moderna表示，在打完兩劑後，所有45名參與者都出現「強烈」的免疫反應，接種高劑量疫苖的試驗組產生的中和抗體程度，是新冠肺炎復原者的4倍之高。

Moderna首席醫療長Tal Zak表示，實驗結果明確支持在第三階段研究的初次與加強版方案中選擇100微克作為最佳劑量。稍早前，該公司已宣布將於7月27日展開mRNA-1273的後期臨床試驗。

（時報編譯 柯婉琇）