上市、櫃企業營運快報

今(7/15)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.東陽(1319)2020年6月自結合併稅前淨利0.49億元，較上月轉虧為盈，其中，受到匯損影響0.34億元，若無匯損稅前淨利回升到0.83億元，累計上半年合併稅前淨利為3.23億元，每股稅前盈餘0.64元。

2.技嘉(2376)今早宣布子公司技宸(GIGAIPC)推出業界第一台支援5G通訊模組，並於2020年5月底通過中華電信5G實際場域驗證的嵌入式高效能無風扇工業電腦控制系統。

結合多樣化I/O介面，符合工廠自動化、智慧交通、智慧零售、醫療、物聯網邊緣運算等多種產業應用，實現5G時代所需的高運作效率和服務品質。提供客戶在不需要有線上網的情況下，能夠讓內部的作業空間規劃更有彈性。

3.特殊學名藥大廠法德藥(4191)旗下抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片(Levetiracetam ER Tablets)獲得美國零售通路龍頭訂單，近期即將出貨，對公司營收產生貢獻。

目前美國市場出現缺貨情況，法德藥的美國經銷商接獲零售通路龍頭急單，產品打入該通路後，預期左乙拉西坦緩釋片未來將可為法德藥帶來穩定收益。

4.台灣今年上半年新生兒僅7萬9760人，全年新生兒人數恐低於16萬人，生育率恐跌破1以下，創下比2010虎年的最低新紀錄，托育催生聯盟表示，這已經是「亡國滅種」的數字，直批蔡政府預計2021年從現行2500元的育兒津貼加碼到5000元是錯誤政策。

錢只會滾進業者口袋外，更會把女性逼回家，當勞動人口變少，家庭收入減少，更養不起小孩，呼籲政府收回錯誤政策，「國家養」只是個謊言。

5.財政部關務署表示，「進口包裹實名制」今年自5月16日上路，如果民眾沒透過「EZ WAY易利委」APP完成認證或未檢附紙本報關文件做實名認證，第一次將舉「黃牌」警告，但第二次後將直接舉「紅牌」，海關裁處不受理進口包裹要求，除非補認證或委任書，否則包裹將無法進口。

不過，實名制上路兩個月以來，官員發現，紅牌數量居高不下，黃牌者越來越少，推測可能是時常海外網購進口的皆為同一批人，持續被海關抽驗抓到，為擴大成效，未來海關將增加抽驗比率，有效打擊過去化整為零與高價低報情況。

6.僑外生來台求學、進修，取得工作許可後，依照現行規定僑外生在學期間，每週可以工作時數最多為20小時；至寒暑假期間的每週工作時間則不受20小時限制，但須注意勞動基準法的每日、每月工作時間規範。

7.看好年產值近9000億元的文創產業後市，六福旅遊集團宣布成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，串接各界資源並將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」，以「建構平台-媒合創新」為起點。

自許成為各界共同創造獨特體驗、揮灑出亮麗色彩的「實驗基地」，透過微策展、文創商品、課程活動等策略，廣納藝文、餐飲、旅宿等客群，創造更大消費商機。

8.氣動元件大廠亞德客-KY持續受惠5G和中國大陸新基礎建設應用，加上新產品業績貢獻，法人預估第3季業績可望年增2成，衝同期新高，今年獲利和每股純益（EPS）可望挑戰新高。

9.受新冠肺炎衝擊，芯鼎(6695)今年車用、運動相機等產品出貨不順，惟下半年陸續取得SimpliSafe、Webcam遠端視訊會議訂單，第四季有機會拚單季虧轉盈，另外，芯鼎也成為Intel RealSense的供應伙伴，相關訂單有機會最快在明年發酵，為2021年營運增加想像空間。