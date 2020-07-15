今日焦點股 重點摘要

今(7/15)日熱門焦點股如下：

（1）聖暉（5536）第二季業績表現亮眼，外資14日力挺買超百張，今（15）日早盤股價上漲了1.8％、站上196.5元。不過，聖暉上週除息15元，目前仍貼息。

聖暉6月合併營收達13.79億元，創今年單月營收次高記錄，月增28.34％、年增14.09％；第二季合併營收38.58億元，季增25.25％；上半年合併營收69.37億元，年增7.39％。

展望第三季，聖暉看好台商回流與全球供應鏈生產基地轉移至台灣、東南亞及中國國家產業支出政策，持續帶動聖暉接單表現暢旺。

聖暉表示，先前因疫情影響訂單遞延認列，主要客戶復工後加速工程施作進度，挹注6月營收月增28.34％。

隨著半導體、醫療生技等產業朝台灣、東南亞地區新建產能趨勢明確，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室工程需求升溫。

另外，中國政府對於半導體產業投入資金持續放大，挹注聖暉無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單需求旺盛，為整體接單動能注入成長活水。（工商時報 曾麗芳）

（2）日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）股東常會通過配息1元，今（15）日進行除息交易，每股參考價39.75元。紅馬今日開高後量增穩揚，隨後在買盤敲進下飆升8.18％至43元，開盤17分鐘即完成填息。早盤維持逾4％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

紅馬2020年6月自結合併營收3.35億元，月減5.38％、年減28.65％。因時序步入淡季，第二季合併營收10.01億元，季減49.22％、年減14.01％，降至4年半低點。不過，累計上半年合併營收29.77億元，仍年增達12.94％，改寫同期次高。

紅馬表示，上半年伴手禮業務受疫情衝擊影響甚大，營收年減達4成。但受惠「Furusato 360」跨平台效益逐步顯現，帶動上半年故鄉納稅業務營收年增達7成、故鄉納稅總捐款金額達22.1億日圓，帶動上半年營收仍年增13％、創下僅次於2017年的同期次高。

展望後市，紅馬對下半年展望維持審慎樂觀態度。針對故鄉納稅業務，公司將持續尋求與其他大型入口網站合作，增加地方自治體滲透率與故鄉納稅回禮曝光度，預期在「Furusato 360」跨平台規模效益持續顯現下，今年故鄉納稅業務可望逐季成長。

伴手禮業務方面，紅馬雖預期短期內不會明顯回溫，但在疫情逐步受控前提下，為促進日本國內觀光復甦，日本政府預計第三季推出「Go To Campaign」補貼計畫，其中將針對旅遊業與伴手禮等產業提出重點補助，待該計畫正式實施後，公司伴手禮業務可望受惠。（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

（4）圓展(3669)、圓剛(2417)今早股價連袂走揚！該兩檔個股今年受惠於新冠疫情的宅商機，圓展今年股價漲逾2倍，圓剛也不遑多讓漲了3倍。圓剛、圓展今年股價翻倍漲，對持股的投資人而言，是台股中「正港」的「2倍券」、「3倍券」。

圓展6月營收為2.55億元，年增28.48%，累計上半年營收為11.09億元，年增7.57%；圓剛6月營收為4.63億元，年增80%，累計上半年營收為17.67億元，年增25%。

圓展昨天也宣布5款USB雲端會議攝影機，獲得國際通訊軟體領導品牌ZOOM的官方硬體認證，隨插即用，具有出色的視聽效果，非常適合應用於ZOOM知名的遠端協作視訊會議平台。

取得ZOOM官方硬體認證，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗音效和視訊品質，確保產品能與ZOOM完美整合。事實證明，圓展的產品品質經得起嚴格考驗；使用者可透過取得認證的圓展USB攝影機，搭配ZOOM的音效、視訊及內容分享功能，輕鬆連線與遠端同步協作。

圓展在6月30日除息後，股價強勢填息再創逾9年新高價，早盤一度站上50元整數大關。（時報資訊 任珮云）

（5）樞紐廠—信錦(1582)及塑膠射出廠—台翰(1336)今天除息，信錦因第4季有客戶新品開始出貨，預估第4季將優於第3季，下半年業績也會比上半年好，全年營收及獲利均可望優於去年；上半年營運受到新冠肺炎疫情影響的台翰因東南亞各國陸續解封，業績可望於下半年回升，今天兩家公司股價小漲，緩步填息。

信錦及台翰今天除息，分別配發每股4.5元及1.2元現金股息，早盤兩家股價一度翻黑，盤中股價維持小漲，緩步填息。

信錦公司主要產品為Monitor、AIO電腦及TV樞紐與底座，公司於108年併購鋁鎂合金壓鑄廠敬得科技，儘管今年上半年新冠肺炎疫情全球蔓延，信錦因遠距生活帶動Monitor等需求強勁，且敬得科技資源整合效益逐步顯現，業績相對穩定，第1季稅後盈餘1.32億元，單季每股盈餘為1.07元，累計上半年合併營收為44.01億元，年成長6.9%，信錦預估，上半年獲利可望優於去年同期。

信錦表示，第4季因有新產品開始出貨，業績可望攀高，下半年合併營收及獲利將優於上半年，全年營收及獲利都將優於去年。

東南亞各國因新冠肺炎疫情趨緩逐步解封，台翰6月合併營收回升至1.49億元，較上月成長40.8%；累計今年第2季合併營收為3.49億元，季減25.11%，累計上半年合併營收8.17億元，年減28.16%。

台翰表示，受惠東南亞地區陸續重啟部分區域經濟活動，整體印表機/事務機產業供應鏈也逐步恢復，目前越南廠產能已重回過往水準，而菲律賓廠自5月中復工生產後，產能稼動率已提升至50%，今年整體營運有望於第2季築底，下半年業績可望回升。（時報資訊 張漢綺）

（6）世芯-KY(3661)受惠美中關係持續緊繃下，且預計在年底美國總統大選前雙方關係也將繼續大做文章下，大陸全力發展自家半導體自製實力，台灣IC設計業者就成為大陸最佳的合作夥伴選擇。

世芯-KY來自於大陸的訂單占比高達6成之多，且下半年可望比上半年營運更具動能，法人也看好世芯-KY全年營收有機會挑戰新高，世芯-KY今股價開高震盪，股價最高達563元，大漲26元，盤中漲幅則收斂到1%以內。

世芯-KY今年因大陸晶片拚高自製的風潮下，拿下許多大陸當地的NRE(委託設計)及ASIC(客製化晶片)的訂單，世芯-KY主要市場為大陸，營收占比高達6成，預計該趨勢在下半年將更明顯發酵，法人也看好，世芯-KY全年營收有機會挑戰新高。

美中關係持續惡化下，大陸官方全力發展半導體自製，大陸當地無廠晶圓IC設計產業快速崛起，由於該領域特性營運規模小、需採用輕設計模式，聚焦有關核心競爭力的前端設計，但也需要有設計服務供應商來管理勞力密集的後端設計及生產階段。

世芯-KY剛好可承接此商機，且隨著設計專案複雜度提高，世芯-KY客戶可能提高NRE費用，且大陸欲走向自行設計晶片到技術成熟，一般估計，至少需要10年，故世芯-KY此一商機可以以長線利多看待。

世芯-KY先前因波段漲幅過高，遭證交所列警示股，公布5月稅後淨利為6700萬元、年增274.99%，每股獲利為1.11元，較去年同期大增270.99%。（時報資訊 王逸芯）

（7）太陽能模組廠元晶(6443)業績報喜，今早股價再亮燈漲停。元晶日前公告5月已經轉虧為盈，獲利700萬元，法人估第2季將扭轉過去4季虧損的態勢，單季轉虧為盈。此外，元晶在太陽能模組的研發有所突破，第4季將擴增一條產品線，使產品線由2條增加到3條，新的產品線號稱為「模組的5G」，具有產能和規模的優勢，除了產品單價會提高外，自動化也更為深化。

元晶目前的模組年產能在550~650MW，已經超過了聯合再生(3576)，第4季擴產的生產線，預計年產能約350~400MW，換言之，元晶的模組產能，將擴建到1GW。除了可滿足大型電站需求，成本結構也可以媲美東南亞的業者。元晶表示，下個目前會進軍海外市場。

元晶在Q4的新產品線，其產品規格更好，屬於新一個世代的產品，以1.6米＊1米的發電來看，上個世代的產品在尖峰時間的發電功率約為330~340瓦，而同規格下新產品的發電功率將提高36%，至450瓦。

6月開始時序進入夏季，各地晴朗炎熱，氣溫與用電量不斷飆出新高，但也同時帶動太陽能發電量，據統計近期中午太陽能發電量約可達230萬瓩以上，發電占比已超過6%；已經超過核二廠2部機組的發電量，以總發電量3700萬瓩計算，太陽光電發電量占比已提升至平均5%以上。

據了解，元晶新產線的資本支出約在5億之內，公司先前在屏東建廠時就是預留了3條產線的基地，因此，第3條產線建置後，也可以攤銷固定成本。展望全年，元晶將重回獲利軌道。（時報資訊 任珮云）

（8）電競相關宅經濟發威，且NB、伺服器需求穩定，散熱廠—雙鴻(3324)第3季業績可望維持高檔，曜越(3540)則預估，第3季業績有機會比去年同期好，兩家公司盤中股價強勢漲停，散熱個股盤中股價同步走高。

電競、NB及伺服器等需求強勁，讓雙鴻及曜越第2季業績同步創下單季歷史新高，其中雙鴻第2季合併營收為29.86億元，季增33.24%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為52.29億元，年成長11.97%，由於第2季合併營收衝高，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年每股盈餘可望逾5元。

曜越因北美電競相關需求熱到爆，6月合併營收躍升至5.71億元，月增17.25%，年成長52.22%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為13.58億元，季增33.14%，創下單季歷史新高，公司自結4月稅後盈餘為700萬元，單月每股盈餘為0.12元，由於第2季合併營收衝高，且毛利率不錯，法人預估，曜越第2季獲利有機會較第1季倍數成長，累計上半年合併營收23.33億元，年成長14.65%。

受惠於蘋果NB、Nvidia及AMD等新產品陸續上市，且伺服器需求穩定，雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

曜越表示，由於北美地區客戶訂單強勁，第3季業績可望優於去年同期，公司將努力維持高毛利率，進而帶動獲利成長。

雙鴻及曜越第2季業績表現亮眼，讓兩家公司除息首日就順利填息，今天盤中股價連袂漲停，奇鋐(3017)、建準(2421)、超眾(6230)及動力-KY(6591)等亦同步大漲。（時報資訊 張漢綺）