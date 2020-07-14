金管會：大同不得自辦股務

金管會14日宣布，大同6月30日股東會逕自認定50％以上股分無表決權，嚴重影響股東權益，並有違公司治理、股東行動主義，金管會同日發文大同，限制其不得再自辦股務，大同將成為77家可自辦股務公司中首家被拿回權限者，亦是金管會首次對上市櫃公司祭出此種處分。



由於股務事務非常繁雜，希望由專業機構來協助處理，證期局副局長蔡麗玲表示，自2013年之後上市櫃的公司，即不得再自辦股務，要求必須委託股務代辦機構，這次大同公司被取消自辦股務後，也等於未來不可能再自辦股務，是永久喪失權利。



證期局在14日同日發文大同，要求文到後二個月內必須找到合適的股務代辦機構，將股務委託給代辦機構；在這二個月期間，若大同要召開股東臨時會，也不會由大同自辦股務，大同的股東可向集保結算所申請更換股務代理機構，證期局表示，集保也不會再將股東名單交給大同。



金管會指出，大同6月30日召開股東常會，在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定50％以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益的行使，並與公司治理、股東行動主義有違。



金管會請集保查核，發現大同股東會的相關行為，有違反公開發行股票公司股務處理準則第3條第3項及第6條第2項的規定，依證券交易法第39條規定，對大同公司糾正處分，並命該公司不得再自行辦理股務事務。



可以自辦股務的上市櫃公司只有77家，即是在2013年之前就已掛牌的公司，其中不乏是金控、大型集團，在2013年之後掛牌的企業即不再允許自辦股務，一律要委託代辦；這次大同股東會等於是自己弄丟了多年特殊的權利，可自辦股務的公司也將只剩下76家。



金管會呼籲，股務代理機構或自行辦理股務事務的公開發行公司，在執行股務事務時，須保持中立並恪遵相關法令規定。