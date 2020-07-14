如興董座旗下投資公司 出清持股3.5萬張

牛仔褲大廠如興（4414）董事長陳仕修旗下的紫金牛投資公司，14日公告，以盤後定價交易方式，出清持有的如興股票3.5萬張；陳仕修指出，「如興是我的寶貝」！此次出售股票，是為如興長久規劃、多元發展籌措資金。

如以如興14日收盤股價14.25元計算，代表人為陳仕修的紫金牛投資，這次出清的股票，將可變現4.98億元。

專生產牛仔褲的如興，近來積極投入上游整合，在今年的5月，為提升良率縮短生產週期，宣布與NTX集團合作，導入「冷轉印」技術，新產品良率提升至98%。

如興表示，冷轉印技術將免去大量運用水洗及化學印染過程，可以讓新產品良率提升至98%，同時減少93%用水，生產週期從最多140天、縮短至60天，每次交期最多可提前80天，將有助於提高客戶營運資金效率。

而在這疫情期間，如興指出，也開始投入口罩、防護衣等防疫產品的生產；如興指出，經過這次疫情，如興也正規劃，希望能把公司的產項朝這些防疫產品的生產，做長遠的規劃，期待能把「機會財」，變成「永久財」。並與通路商合作，做長遠的投資。

陳仕修指出，「如興是我的寶貝」。會好好的做長遠的規劃、做好對如興做好的獲利布局。這次的出售如興股票，部分就是為布局、做最適當的投資。

根據如興的股東持股，目前陳仕修的投資公司興牛一、偉豪等投資公司，持有如興的股權還有1成5以上。

陳仕修表示，興牛一、偉豪等投資公司，加上個人持股，至少在如興的股權會有2成。