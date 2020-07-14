外資賣超47億尬內資法人 台股堅守12,200

台積電股價屢創新高 助台股守住12200點關卡

儘管多檔生技個股跌停鎖死，台積電股價屢創新高，股王大立光回神，台股終場小跌，12200點關卡失而復得。法人表示，台股後續行情不看淡，接下來產業或個股基本面才是主導台股行情的關鍵。

儘管美科技股那斯達克指數大跌226點，不過台股電子族群走勢穩健，晶圓代工龍頭台積電股價屢創新高，股王大立光也回神重返4000元大關之上，雖然多檔生技個股跌停鎖死，台股終場小跌仍守住12200點整數關卡。

加權股價指數終場收在12209.01點，小跌2.55點，跌幅0.02%，成交值來到新台幣2030.08億元。電子股翻紅漲0.49%，金融股小跌0.24%。

主要電子權值股漲跌互見，股王大立光終場收在4020元，上漲1.52%。台積電股價屢創新高，最高來到364元，終場收在363.5元，上漲2.54%，市值超過9.42兆元。鴻海收在86.3元，小跌0.46%。

日月光投控收在70.7元，下跌2.35%，聯發科終場收在611元，下跌2.86%。

傳產股台塑四寶下跌居多，其中台塑收在81元，下跌1.22%，台塑化收在85.1元，下跌2.63%。南亞收在63.5元，小跌0.47%，台化收在平盤71元。

金控股整理，其中國泰金收在40.7元，小跌0.61%，富邦金收在42.7元，小跌0.7%，中信金收在19.95元，小跌0.75%。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，整體來看，經過4月到6月的反彈後，不少個股股價已回升到疫情前的位置，接下來產業或個股基本面才是主導台股行情的關鍵，預期台股企業獲利在第2季至第3季衰退幅度逐季收斂，甚至在第4季恢復正成長，台股後續行情不看淡。

展望台股後市，魏永祥表示，影響未來盤勢的觀察重點包括歐美國家陸續解封後疫情進展；上半年拉貨積極的筆電、伺服器等產品線，下半年是否出現庫存調整；以及觀察華為供應鏈營運表現、美中貿易戰是否升級等。

在族群類股方面，魏永祥建議可留意5G、半導體、光學等族群，另外也可觀察跌深的優質中小型股、高殖利率股等。

三大法人賣超台股34.79億元

台股今天跌2.55點，收在12209.01點，成交值新台幣2030.08億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣34.79億元。

自營商買超5.29億元，投信買超7.57億元，外資及陸資賣超47.65億元。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，整體來看，經過4月到6月的反彈後，不少個股股價已回升到疫情前的位置，接下來產業或個股基本面才是主導台股行情的關鍵，預期台股企業獲利在第2季至第3季衰退幅度逐季收斂，甚至在第4季恢復正成長，台股後續行情不看淡。