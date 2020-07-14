上市、櫃企業營運快報

今(7/14)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.電梯大廠永大預估，上半年大陸電梯市場虧損縮減，下半年拚大幅成長，全年大陸事業目標是損益兩平，台灣電梯事業持續成長，永大今年整體營收及獲利可望優於去年。

永大第一季營運受大陸疫情影響而下滑，5、6月接單及出貨都出現報復性反彈，6月合併營收回升至13.68億元，創今年單月新高。累計上半年合併營收65.91億元，較去年同期成長2.34％。

2.新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也對產業造成影響，工研院產科國際所指出，2020年全球智慧手機出貨量預估年減15%；值得注意的是，蘋果、三星等市占率高的業者，有望因供應鏈調度能力佳，市場集中度反而變高。

3.中華開發金控旗下子公司中華開發資本著眼台灣生醫產業的當前所需及未來發展，積極投入建構完整的「生醫產業投資生態鏈系統」；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

當前投入資金包括一檔人民幣生醫基金、兩檔新台幣生醫基金及長期以來支持生醫產業相關投資，其整體管理規模已突破新台幣100億元。

其中，第二檔新台幣生醫基金已超募，超過原訂的30億元規模，即將在九月完成設立，開始積極展開投資佈局。

4.美國REITs隨著美股的勁揚，3月來也出現大幅反彈走勢，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟復甦將持續，加上Fed寬鬆政策發酵，以及解封帶動買氣等利多，REITs最壞的情況已過。

5.金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式股票型「中國信託越南機會證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

6.上半年度疫情期間，各大眾運輸系統多以減班因應，在防疫有成且邁入暑假旅遊旺季之際，高捷運量近期也已經逐步回升，從最嚴峻時期的日運量不到10萬人，假日現已回升到日運量約15萬人次，因此為響應政府國旅政策且提高服務水準衝刺運量，高雄捷運即日起調整列車班距。

7.全球領先的半導體科技公司英飛凌科技（Infineon）宣布，任命曹彥飛擔任大中華區副總裁暨汽車電子事業部負責人。

目前，曹彥飛已在上海履新，全面負責英飛凌科技汽車電子事業部大中華區的戰略規劃和業務推廣，並直接匯報給英飛凌科技汽車電子事業部資深副總裁Anton Mueller和英飛凌科技大中華區總裁蘇華博士。

8.新冠肺炎疫情趨緩，台灣防疫有成，相對安全，近來出現返台潮，台中市長盧秀燕14日在市政會議表示，6月7日起疫情大解封，但進入國境的人不斷增加，居家檢疫人數從上周的1800人，本周已突破到2116人，又增加300人居家檢疫，市府隨時掌控數據，上緊發條，絕不能鬆懈。

9.首批振興三倍券將於7月15日開始領取，兩大超商統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)便利商店分別祭出持振興券加碼送及領取振興券優惠，搶搭振興三倍券龐大消費商機。