今日焦點股 重點摘要

今(7/14)日熱門焦點股如下：

（1）近期太陽能族群走勢強強滾，多檔太陽能廠遭列為警示股。安集（6477）公告5月自結淨利約2963萬元，每股盈餘約0.31元。

安集表示，隨著大型案場客戶模組陸續拉貨及電廠陸續建置完成，預期下半年營收及獲利均較上半年成長。

安集早盤開低、隨即翻紅大漲，早盤上漲近7％，均價約33.75元。（工商時報 袁顥庭）

（2）台積電ADR再創新高價，台積電(2330)開高0.5元為355元再創新高，最高攻上357.5元新高價，市值9.27兆元也再創歷史新高。

台積電ADR周一收65.07美元，上漲1.22美元或1.91%，折合台幣每股約385元。台積電周一收最高為354.5元，漲1.72%，再創歷史新高價。外資13日續買超台積電4861張，已經連續10個交易日買超累計11萬6559張。

在台積電16日法說會前，美系外資在新出爐的報告表示，看好台積電將受惠聯發科、超微(AMD)等客戶訂單提升，支撐先進製程產能利用率，台積電將繼續在5G升級循環中，取得優勢地位，重申台積電「買進」評等，並列入在「強烈買進」名單中，目標價上看415元。

台積電日前公布6月營收為1208.78億元，月增28.8%，刷新單月業績歷史新高；第2季營收3106.99億元，達成原訂3030億元到3120億元目標，較第1季微增0.03%。

法人預期，在5G與高效能運算需求持續強勁下，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，下半年業績將持續逐季穩增，全年營收應可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，並續創歷史新高。

台積電下半年營運優於原本預期，外資自6月一開始即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電29萬1095張。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.亞翔(6139)：台積電大聯盟供應鏈成員，買盤資金踴躍，推上2018年7月以來高價。

2.台光電(2383)：上半年營收創下歷史同期新高，後市成長動能佳支持股價155元有撐，今早反彈3%。

3.國揚(2505)：「大南港」案挹注，成為營建上半年營收王，多方走路有風，漲幅高達4%。

4.雙鴻(3324)：營運看漲、前景可期，除息首日秒填息後繼續走高，拚穩190元。

5.同致(3552)：營收轉骨成長+外資連三日買超，股價大漲逾9%回到今年初高點。

6.士紙(1903)：資產題材強強滾，早盤攻高約半根漲停板，逐步逼近百元大關。

7.廷鑫(2358)：皮件業務訂單看到第3季，5日線上有撐，多方放手一攻大漲8%。

8.麗清(3346)：攻新能源車，在手訂單逾50款添動能，不畏外資連3賣超，早盤續上攻近4%，衝上29.5元。

9.微星(2377)：板卡廠Q2營收猛，顯卡喊漲、旺季將至，營運可期，股價上揚逾3%，持穩高檔。

10.世芯-KY(3661)：陸廠衝自研，同吞大單助漲營運，6月營收續向好，晨盤翻紅續漲3%，拚破600元關。

11.恆大(1325)：6月營收神勇，外銷利潤可觀，全年營運值得期待，早盤上漲近4.5%，一度觸及172元。

12.圓剛(2417)：宅經濟利多滾不停，甩外資連6日賣超，股價反彈強漲逾5.5%。

13.車王電(1533)：電動車題材熱燒，外資止步連2賣超、自營商轉買超，多方力捧，晨盤闖進漲停，突破所有短均。

14.十銓(4967)：6月營收創新高，晨盤放量勁揚2%，登2個月高。

15.醣聯(4168)：癌症新藥GNX-102一期臨床試驗向TFDA遞件，激勵晨盤火速攻頂。

16.亞獅康-KY(6497)：8月初將恢復星ASLAN004受試者招募，股價跌深反彈，今拉出第7根漲停，進逼10元票面。

17.南緯(1467)：搭防疫列車，6月營收年增4成，早盤翻紅走揚3%，站穩五日線。

18.圓展(3669)：6月獲利讚，賺贏去年全年七成，晨盤強拉漲停，衝上歷史高點46.35元。

19.元晶(6443)：6月營收雙率雙增，獲外資連6買，晨盤亮燈漲停，續站高崗。

（4）遠傳(4904)今日除息，每股配發現金股利3.25元，開盤參考價65.8元，受到大盤今陷入震盪，加上5G開台，接下來遠傳進入大量投資階段，今股價於盤下小跌，呈現弱勢貼息。

遠傳去年稅後純益87.35億元，每股獲利2.68元，全年財測達成率103%，每股現金股利3.25元，股利發放率121%。

遠傳在7月初風光宣布5G開台開賣，目標在年底前達成5G訊號覆蓋50%人口、蓋3000座基地台，選擇不在基地台數量上和其他業者較勁，遠傳認為，必須跳脫4G、3G思維，基地台選對位置比數量來的重要。

遠傳砸重金標下5G頻譜所謂「鮪魚肚」的黃金區塊，未來在合作、應用上可說先佔了優勢，惟面對龐大的攤提、建設費用，且4G還有10年要走，都是未來遠傳營運重要的考驗。

遠傳除打出具有優勢的網路品質外，也積極充實5G內容，合作夥伴擴及全球，力拚提升客戶4G約滿後升級5G，5G市場要確實活絡，B2C的消費市場才是關鍵，如何讓消費者離開499吃到飽的舒適圈投向5G少說1399元吃到飽的門檻，勢必得端出令消費者心服口服的差異化。（時報資訊 王逸芯）

（5）南亞科(2408)上周五法說會公布第二季財報續增且預期第三季產品報價持穩；美系外資樂觀記憶體產業正向循環延續，將南亞科目標價調升至88元，周一，外資反手買超南亞科7754張，帶動股價勁揚，今早隨台股震盪，小幅拉回。

南亞科看好第三季手機、消費型記憶體需求可望回溫。美銀證券最新報告表示，看好上半年來強勁的記憶體循環延續，加上南亞科殖利率佳、在手現金充沛以及股價低基期，將目標價從80元調升為88元。

美系外資指出，記憶體循環從去年落底以來，仍持續上升，預估下半年南亞科營益率保持高峰，明後年也維持20%的高水準。對今、明、後年每股純益（EPS）預測值調升到3.22元、3.95元、4.5元。

南亞科上周五法說會釋出對第三季展望穩定，提振周一記憶體產業士氣，南亞科股價開高走高，也帶動華邦電(2344)、旺宏(2337)等個股股價。

周一，外資對此三檔記憶體股也都反手買超，單日買超旺宏9622張，買超華邦電6789張，買超南亞科7754張。不過，第四季淡季，產品價格可能修正，外資後續是否持續加碼仍待觀察。

南亞科總經理李培瑛上周五於法說會中表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

針對DRAM近期市況，李培瑛指出，預期第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子可望回溫。此外，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平，且第三季銷售預期將持平。（時報資訊 沈培華）

（6）美系外資看好銅箔基板廠台光電在高密度連結板（HDI）優勢及高速運算產品市占提升空間，下半年毛利率將維持高檔，重申加碼投資評等，目標價從145元調升到172元。

台光電今天股價開高走高，早盤高點來到168.5元、漲幅超過7.3%，成交量逾9000張。

美系外資發布研究報告分析，儘管車用產品需求不佳，台光電今年第2季營收仍達新台幣63億元，季增7%，年增4%，大致符合預期，部分原因是基礎設施客戶訂單挹注，推估台光電第2季毛利率將達26%至26.5%，超越市場預期。

由於毛利率較差的車用產品占比降低、基礎設施產品進展優於預期，美系外資認為，台光電今年第3季及下半年毛利率應可維持高檔，加上智慧型手機產品開始出貨，台光電第3季營收有望季增11%。

展望2021年，美系外資看好台光電在高密度連結板及高速運算產品領域將獲得更多高附加價值商機，車用產品稼動率也將改善，且中國手機製造商應會加速採用更高效能的高密度連結板，故調升台光電2020年、2021年每股盈餘預估值8%、9%至11.18元、12.72元，重申「加碼」投資評等，目標價自145元升到172元。（中央社）

（7）和泰車(2207)配息14元今日除息，開盤參考價734元，股價開低10元為724元，但盤中回到平盤734元。因六月銷售告捷，和泰車7月3日股價創下767元新高，較今年3月低點335.5元漲逾一倍；目前股價仍在高檔，因漲多，今日除息表現平淡。

和泰車上半年汽車銷售持續成長帶動，上半年自結合併營收1126.88億元、年增15.25%，也再創歷史同期新高。

台灣疫情緩解進一步帶旺車市，6月汽車市場整體掛牌數為4萬1386台，比5月再彈升23.4%且年增8.2%，扭轉先前2個月呈現年減的態勢。今年至6月30日止，車市總規模20萬9782台，重回上升軌道，比去年同期增加1.4%。

汽車龍頭和泰車是上半年車市大贏家，6月雙品牌總銷售1萬4426台，月增29.8%也年增19.7%，銷售表現重回年成長軌道，總市占率衝上34.9%。其中，旗下TOYOTA品牌6月銷售1萬1975台為銷售品牌之冠，旗下進口車品牌LEXUS 6月掛牌數也衝上車市第4名，總銷量達2451台，市占率5.9%，並擊敗進口車雙B的表現。

今年至6月30日止，車市總規模20萬9782台，比去年同期增加1.4%，和泰車成長率更高，上半年總掛牌數達7萬1453台，年增8.7%，旗下TOYOTA品牌上半年銷售年增7.3%，代理之進口豪華車LEXUS前6月銷售大增16.9%也是成長推手。

和泰汽車第一季新車銷量成長，帶動營運攀高。和泰車第一季合併營收574.38億元、年增33.7%，稅後淨利34.67億元、年增38.46%，EPS達6.35元，營收獲利均創歷史單季新高。

和泰車首季新車銷量3.56萬輛、年增19.4%，帶動營收上揚，且因豐田RAV4、凌志（Lexus）進口車銷量成長，推升獲利表現。在今年銷售持續看增挹注營運成長，和泰車今年業績可望再創新高，將續賺逾二個股本。（時報資訊 沈培華）

（8）新冠肺炎疫情在中南美洲及印度等地延燒，且中印邊境衝突引發印度抵制大陸智慧型手機，砷化鎵代工廠宏捷科(8086)7月營收亦受到影響，對第3季營運展望亦轉趨謹慎保守，受此影響，宏捷科盤中股價走弱，一度失守百元關卡。

受惠於大陸5G基礎建設及WiFi 6滲透率提升，宏捷科6月合併營收攀高至2.84億元，月增1.79%，年增66.26%，再創105年1月以來新高，自結5月稅前盈餘為6800萬元，年成長113%，稅後盈餘為5400萬元，年成長108%，每股盈餘為0.36元；累計4月及5月稅前盈餘為1.33億元，年成長202%，稅後盈餘為1.06億元，年成長203%，4月及5月每股盈餘為0.7元；前5月每股盈餘為1.8元，前6月合併營收為16.53億元，年成長117.42%。

美國華為新禁令、美國、印度及中南美洲新冠肺炎疫情持續延燒、中印邊境衝突引發印度抵制大陸智慧型手機，而印度、中南美洲等地區又是大陸手機主要銷售地區，尤其是4G手機部分，宏捷科PA因以大陸客戶4G手機為主，業績遭受波及，對7月及第3季營運看法轉趨保守。

儘管宏捷科第3季營運受大陸手機銷售看淡影響，公司積極開發5G手機PA產品，計畫下半年送樣手機品牌廠，如果順利於下半年通過認證，今年底有機會小量出貨。

在產能部分，目前宏捷科月產能約11000片到12000片，在新廠加入量產後，預期年底月產能可達15000片，未來將依客戶需求逐季增加產能。（時報資訊 張漢綺）

（9）連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）董事會決議配息約2.5元、配股0.5元，今（14）日進行除權交易，每股參考價65.7元。雅茗今早開高後震盪走揚，最高上漲2.28％至67.2元，填權率達45.45％，早盤維持逾1.5％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

雅茗股價於3月中下探46.5元的近16個月波段低點，隨後一路震盪走揚。4月23日先以每股參考價55.7元進行除息交易，首日填息率達約44％，歷時5天即完成填息。昨（13）日觸及69.9元，創1月底封關以來近半年高點。

雅茗2020年6月自結合併營收1.28億元，月增13.93％、年減29.88％，回升至今年次高。第二季合併營收3.44億元，季增24.48％、年減37.85％，自首季新低顯著回升。累計上半年合併營收6.21億元，年減43.71％，雖續處同期新低，但幅度較前5月46.47％持續收斂。

雅茗表示，雖然新冠肺炎疫情衝擊首季營運，但單月營收於2月落底後逐月成長。雖然華南暴雨及北京第二波疫情，影響部分門市營運時間，對6月營收造成些許影響，但疫情並未出現大爆發，在中國大陸商業活動恢復正常帶動下，整體營收表現仍持續回升。

雅茗今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭發展策略，雖然展店受疫情影響而暫時放緩，但3月起已陸續進行疫情後展店準備。累計上半年仍新展店近100家，其中6月於全球市場新展達30店，預期下半年展店將加快，續朝全年新展達500家目標邁進。

展望後市，雅茗表示，6月起已進入手搖茶飲傳統旺季，門市營收已回復到過往正常時期的8成以上，下半年營收可望持續成長趨勢。同時，國際合盟、投資併購亦已有具體成果，隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多加持，看好營收可望逐季提升。（時報資訊 林資傑）