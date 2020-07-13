力旺Q2營收創高 擁五動能續衝

嵌入式非揮發性快閃記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）受惠OLED面板驅動IC出貨強勁帶動權利金收入明顯成長，第二季合併營收4.23億元創下歷史新高。力旺今年營運有五大成長動能，包括12吋製程滲透率提升、8吋晶圓出貨量增加、OLED面板驅動IC需求強勁、手機多鏡頭成主流、打入全球前三大手機廠供應鏈等，法人看好今年營運大成長，全年挑戰賺逾一個股本。

力旺6月合併營收4,821萬元，較去年同期成長30.0％優於預期。第二季合併營收4.23億元，較第一季成長1.9％，與去年同期相較成長33.7％，並創下季度營收歷史新高。上半年合併營收達8.39億元，較去年同期成長17.9％，改寫歷年同期新高紀錄。法人預期力旺上半年應可賺進半個股本；力旺不評論法人預估財務數字。

今年上半年雖然有新冠肺炎疫情及美中貿易戰等外在變數，但晶圓代工廠及IDM廠的產能利用率仍拉高至滿載，下半年對力旺將帶來明顯權利金挹注。而力旺近年來積極擴大eNVM IP產品組合，在面板驅動IC、電源管理IC、CMOS影像感測器及影像訊號處理器（ISP）、DRAM等領域都已與客戶簽下授權合約及收取權利金。力旺現在客戶已涵蓋24家晶圓代工廠及10家IDM廠，IC設計客戶累計已逾1,600家。

力旺今年營運重回成長循環，最大亮點搭上5G智慧型手機搭載OLED面板的大趨勢，並打進三星、華為等前三大手機廠供應鏈。力旺過去權利金以LCD面板驅動IC為主，但5G手機搭載OLED面板已成主流，28奈米OLED面板驅動IC的晶圓價格高達3,000美元以上，是80奈米LCD面板驅動IC晶圓價格的3倍，亦是80奈米整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）的2倍，隨OLED面板滲透率大幅拉升，力旺權利金收入大幅成長。

再者，力旺NeoFuse矽智財在16奈米及更先進製程12吋晶圓的滲透率提升，電源管理IC在8吋廠投片量明顯增加，對下半年營收成長有明顯助益。此外，5G手機搭載多鏡頭成趨勢，力旺已打進多家CMOS影像感測器供應鏈，下半年至明年將可帶來更多的權利金收入。法人看好力旺下半年營運優於上半年，全年營收及獲利將創新高，全年有機會賺進一個股本。