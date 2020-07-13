追單效應 敦泰今年業績拚轉盈

IC設計廠敦泰（3545）財務長廖俊杰對於下半年智慧手機展望抱持樂觀看法。他指出，目前客戶下單相當積極，敦泰整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）的IDC晶片甚至出現供不應求狀況，已經向晶圓代工廠加大投片量，全年出貨量將倍增至2億套規模，AMOLED觸控IC需求亦逐步上揚，全年出貨量將上看2,000～3,000萬套。

法人看好，敦泰2020年下半年業績將可望逐季成長，且全年業績將全面轉盈，帶動獲利重返成長軌道。

智慧手機市場上半年受到疫情影響，5G發展雖然不受阻撓，不過4G則因為新興市場新冠肺炎疫情嚴重衝擊，使買氣降低。不過進入下半年後，廖俊杰認為，疫情影響已經逐步淡化，且智慧手機為生活必需品，屬於剛性需求，因此看好下半年智慧手機市場將可望全面回溫。

廖俊杰說，客戶近期對IDC晶片追單力道十分強勁，且敦泰已經呈現供不應求狀態，必須緊急向晶圓代工廠追加訂單，甚至第二季起IDC已經率先喊漲，且進入下半年價格將可望維持不墜，顯示客戶需求相當強勁。

據了解，敦泰2019年IDC晶片出貨量約1億套，但由於敦泰產能問題解決，光是上半年出貨量具備接近1億套實力。廖俊杰看好，下半年客戶追單需求強勁，出貨量將可望明顯超越上半年水準，全年出貨量將衝刺2億套表現，代表將比2019年倍數成長。

另外，敦泰2019年切入三星AMOLED供應鏈，以觸控IC搭配AMOLED面板一同出貨，進入2020年後，在5G需求效應下，敦泰AMOLED觸控IC全年出貨量將上看2,000～3,000萬套水準。

敦泰公告2020年上半年合併營收56.77億元、年增50.2％，改寫歷史同期新高。法人認為，敦泰在IDC價格及出貨量同步走強，加上AMOLED觸控IC出貨衝刺等利多因素帶動下，2020年營運將可望逐季成長，業績有機會全面轉虧為盈，重回獲利成長軌道。敦泰不評論法人預估財務數字。

此外，敦泰子公司敦捷13日與台大醫院新竹生醫分院簽署精準醫療與智慧生理監測系統的合作備忘錄，未來敦捷將提供偵測血氧、血糖及血壓等健康量測技術及建構雲端數據分析平台，全面進軍生醫產業。