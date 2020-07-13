布局陸醫材市場 時碩邁大步

精密機械金屬加工大廠時碩（4566）董事長黃亞興看好大陸醫療器材市場年複合成長潛力，13日宣布，與大陸常州安康醫療器械簽約，時碩今年開始供應外科微創手術精密機械加工件，明年對營收有較大貢獻，未來營收占比達一成，為進軍大陸外科醫療器材市場邁出一大步。

時碩6月合併營收2.3億元，年減24.98％；上半年合併營收16.2億元，年減13.27％。黃亞興表示，第二季營收及出貨受疫情影響而下滑，但第二季是今年營運谷底，時碩無錫廠產線已從之前每週上班四天恢復至六天，第三季營運會比第二季好，第四季又優於第三季，唯一變數是爆發第二波疫情。

黃亞興強調，時碩透過差異化核心競爭優勢的策略，聚焦全球利基市場，深耕核心客戶為主軸，與全球汽車、工業產品及航太業大廠，建立策略夥伴關係且與客戶一起持續成長。

時碩看好大陸醫療器材內需市場發展潛力，2019年全球醫療外科吻合器市場規模從2015年73.64億美元增至90.18億美元，年複合增長率約5％。其中，2019年大陸吻合器市場規模由2015年人民幣48.27億元，增加至2019年94.79億元，年複合增長率達18％。

黃亞興表示，時碩生產汽車或航太零組件產品都經過複雜認證程序，促使大陸常州安康醫療器械近一、二年開始與時碩無錫廠接觸、合作，這次雙方決定簽約，擴大與時碩在外科微創手術吻合器精密機械加工合作，時碩將成為對方長期合作夥伴。

黃亞興指出，今年上半年雖有疫情，常州安康醫療器械年成長率仍超過五成，今年光外科吻合器營業額預估人民幣1.6億元。雙方簽訂戰略合作協議後，時碩（無錫）將提供研發，製造及一站式的關鍵金屬零件服務給常州安康醫療器械，強強聯手共同進軍大陸高速成長的微創手術吻合器市場。