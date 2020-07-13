億豐全球大擴廠 營運添翼

億豐（8464）新廠助陣，將增添集團窗簾產能！億豐墨西哥廠第三季先投產客製化百葉簾，就近供應北美市場，且積極訓練當地工人，預定今年底員工數目標達500人，成為旗下亞洲廠以外的首處大型客製化窗簾製造基地；另柬埔寨三期廠房首季也投產固定式百葉簾。

億豐表示，集團今年產能可望比去年再增加10至15％。

至於緬甸新廠，億豐擬斥資逾2,283萬美元，取得緬甸Thilawa SEZ Zone Barea共約28.54萬平方公尺的土地使用權。其中，億豐先投資逾1,593萬美元，向Myanmar Japan Thilawa Development公司，先取得上述地區約19.92萬平方公尺土地使用權，先作為緬甸廠第一期生產基地，預定第四季斥資建廠，一年後建廠完工。

緬甸廠第一期廠房將生產固定尺寸窗簾，可增加供應美國大型量販通路Home Depot及Walmart等賣場所需。

億豐指出，旗下墨西哥廠是承租當地既有廠房，並斥資1億多元，增加機器設備，建置客製化百葉簾及百葉窗生產線，包括射出、印刷及裝配組裝線，第三季先投產客製化百葉簾，之後再投產客製化百葉窗，主力市場鎖定美國。

億豐透露，由於大陸廠客製化窗簾產能處於滿載，墨西哥廠第三季先投產客製化百葉簾，可彌補集團外銷美國客製化窗簾產能不足的缺口。

億豐表示，柬埔寨廠第三期廠房，今年首季投產百葉簾後，今年底柬埔寨廠區（含一、二期及三期）總人數，由去年底4,500人，再增至5,000人。億豐指出，集團以每年500～1,000人，擴大人力部署，今年人力需求仍以柬埔寨廠及墨西哥廠為主。

另在產品漲價部分，億豐透露，公司客製化窗簾，目前在美國部分品項已調漲產品售價，但漲幅要看產品別而定；至於固定式窗簾，因市場競爭激烈，公司暫時沒有漲價動作。

至於新的電動窗簾方面，億豐強調，電動框型百葉窗已上市及出貨，緊接著，公司會推電動智能捲簾與電動智能蜂巢簾搶市。

面對疫情影響，億豐認為，美國市場需求依然穩健，尤其，線上銷售業績，因疫情緣故，特別突出，也帶動公司軟質窗簾銷售有不錯的成長。