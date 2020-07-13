川普首度戴口罩亮相　口罩供應鏈續揚

先前一直拒絕配戴口罩的美國總統川普11日終於在公開場合首度戴上口罩公開亮相，市場認為此有助於美國新冠肺炎COVID-19疫情的控制，台股口罩相關供應鏈13日走強如新麗（9944）、南六（6504）等與新藥股重挫的走勢分道揚鑣。



由於亞洲地區民眾謹慎配戴口罩的風氣盛行，也因此亞洲區的疫情漸漸獲得控制，反觀美國則對配戴口罩尚難成為習慣，疫情一直處於警戒高峰期，二度爆發的擔憂遲遲在媒體間報導著。



川普11日為了贏得年底總統大選及宣導民眾配戴口罩，降低疫情，在美國時間11日前往馬里蘭華特里德軍醫院（Walter Reed hospital）時，首度戴上口罩公開亮相。



「川普終於戴口罩」成為國際間重要新聞，台股中的口罩供應鏈如恆大、南六、康那香、新麗及興櫃股敏成等13日股價仍有買盤湧入，新麗更在午盤攻上漲停一路鎖住漲停價，與新藥股掀起的賣壓如合一、中天等重挫鎖跌停表現完全相反。



台新投顧副總黃文清表示，今年以來台股中口罩相關供應鏈因海外內口罩需求龐大，業績大爆發，以恆大為例，今年6月合併營收為4.84億元，創新高。



今年4月以來美國已有21個洲頒布戴口罩命令，但尚有成長空間，美國聯準會（Fed）達拉斯分行長Robert Kaplan最新表示，美國經濟復甦的力量，將取決於民眾基本預防措施，也就是「戴口罩」。



第一金投顧董事長陳奕光表示，只要全球第一大經濟體美國重視戴口罩，經濟將能逐步解封及經濟重啟。