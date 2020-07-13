美台超級法說起跑 科技有望連動

美、台兩地股市本周都進入超級財報周，美國經濟雖因疫情封城，造成企業獲利普遍呈現衰退，但美國科技股包括微軟、高通、應材、AMD、nVidia、博通、Fibit等財報有望呈現逆勢成長。



法人認為，美科技股與台股習習相關，包括16日法說會的台積電外，大立光、聯電、日月光、聯發科、力旺、祥碩、穩懋、宏捷科、全新、台達電、緯創、景碩、華通等有望跟著美股連動。



台新投顧副總經理黃文清指出，美國科技股財報周一般先由金融股開始，科技股將由IBM於7月20日打頭陣，但市場更關注尖牙股、特斯拉、AMD、nVidia等科技股的財報數字，預期半導體及雲端相關族群的財報相對看好。



國泰證期蔡明翰分析，時間進入7月後，法人關注的除了電子進入第三季傳統旺季的成長力道之外，第二季財報也為另一個重點，尤其以往在第三季旺季前，就表現優異的族群，預期後續旺季有望表現更加強勁，因此，近期台、美財報表現將成為市場的焦點。



他指出，今年第二季美國受到疫情衝擊，許多經濟重鎮皆經歷了封城政策洗禮，因此，經濟面受到重大衝擊，市場預期企業獲利將延續第一季衰退，將較去年衰退6％。



蔡明翰認為，美股企業獲利整體衰退，但在科技股中，受惠宅經濟的微軟等會優於預期，雲端相關的短線有望連動，而如想在第三季找電子股旺季優選，則建議以手機比重高者為佳。



群益期貨副總經理范振鴻則指出，目前台股的上漲不是因為基本面，而是資金面的推升，政府也鼓勵作多。



展望後市，范振鴻認為，不靠基本面，只靠題材的族群，像生技股，只要國際疫情持續擴大，股價就有表現機會，而需要基本面，才漲得動的產業及個股，面對即將進入密集的法說期，股價震盪也會放大，在此因素影響下，預期台股本周走勢將趨震盪。