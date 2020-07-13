7月13日一分鐘強弱勢股

7月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

南紡(1440)

10.00

南紡購物中心第二期年底營運，仁德廠46公頃廠地已規劃中

光洋科(1785)

10.00

為台積電大聯盟供應鏈，受惠台積電13日再創高價而走揚

曜越(3540)

10.00

6月營收爆衝，創新高，Q2及下半年獲利再度大幅度上修

海韻電(6203)

9.99

6月營收3.2億元，創新高，年增86%，月增8%

同致(3552)

9.98

6月營收5億，年增7.44%，終止連五個月年減的窘境

愛普(6531)

9.98

營運雙增，6月營收4.4億元，年增32%，月增34%

禾昌(6158)

9.93

營運續揚，6月營收1.69億元，年增35.56％

宏旭-KY(2243)

9.92

營運暴增，6月營收3.5億元，歷史次高，年增86％

十銓(4967)

9.92

為記憶體模組廠6月營收年增73%，創下單月營收歷史新高

眾達-KY(4977)

9.89

32G光收發模組、100G單通道出貨增，Q2營收創高

製表：王淑以

7月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

合一(4743)

10.00

利多齊發，股價一年漲幅1139％，漲多壓回整理

合世(1781)

9.98

投機生技醫療股重挫，連帶漲多同族群的賣壓湧現，股價下挫

亞諾法(4133)

9.93

COVID-19檢測試劑，獲歐盟認證，但股價漲多壓回

台生材(6649)

9.91

資金撤出，生技族群回檔壓力大增，拖累台生材重挫

燦星旅(2719)

8.44

疫情期間，營運低迷，6月營收僅714萬，年減96%

永日(4102)

8.40

6月營收4337萬，年增15.13%，股價大漲後壓回

中美實(4702)

7.92

營運低迷，6月營收4597萬，年減47%，月減52%

訊聯(1784)

6.47

與中山醫院合作提出細胞治療技術計畫申請，惟利多回檔

基亞(3176)

6.22

6月營收5082萬，年增30%，不敵資金撤出生技股賣壓

科嘉-KY(5215)

4.23

為蘋果鍵盤供應商，6月營收年增85％，惟漲多遇賣壓

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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