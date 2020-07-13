7月13日一分鐘強弱勢股
7月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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南紡(1440)
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10.00
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南紡購物中心第二期年底營運，仁德廠46公頃廠地已規劃中
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光洋科(1785)
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10.00
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為台積電大聯盟供應鏈，受惠台積電13日再創高價而走揚
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曜越(3540)
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10.00
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6月營收爆衝，創新高，Q2及下半年獲利再度大幅度上修
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海韻電(6203)
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9.99
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6月營收3.2億元，創新高，年增86%，月增8%
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同致(3552)
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9.98
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6月營收5億，年增7.44%，終止連五個月年減的窘境
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愛普(6531)
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9.98
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營運雙增，6月營收4.4億元，年增32%，月增34%
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禾昌(6158)
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9.93
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營運續揚，6月營收1.69億元，年增35.56％
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宏旭-KY(2243)
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9.92
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營運暴增，6月營收3.5億元，歷史次高，年增86％
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十銓(4967)
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9.92
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為記憶體模組廠6月營收年增73%，創下單月營收歷史新高
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眾達-KY(4977)
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9.89
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32G光收發模組、100G單通道出貨增，Q2營收創高
製表：王淑以
7月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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合一(4743)
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10.00
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利多齊發，股價一年漲幅1139％，漲多壓回整理
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合世(1781)
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9.98
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投機生技醫療股重挫，連帶漲多同族群的賣壓湧現，股價下挫
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亞諾法(4133)
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9.93
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COVID-19檢測試劑，獲歐盟認證，但股價漲多壓回
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台生材(6649)
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9.91
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資金撤出，生技族群回檔壓力大增，拖累台生材重挫
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燦星旅(2719)
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8.44
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疫情期間，營運低迷，6月營收僅714萬，年減96%
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永日(4102)
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8.40
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6月營收4337萬，年增15.13%，股價大漲後壓回
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中美實(4702)
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7.92
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營運低迷，6月營收4597萬，年減47%，月減52%
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訊聯(1784)
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6.47
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與中山醫院合作提出細胞治療技術計畫申請，惟利多回檔
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基亞(3176)
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6.22
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6月營收5082萬，年增30%，不敵資金撤出生技股賣壓
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科嘉-KY(5215)
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4.23
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為蘋果鍵盤供應商，6月營收年增85％，惟漲多遇賣壓
製表：王淑以
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