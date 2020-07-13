3大法人買超68億 台股登高12,211

台股收漲137點 站上12200點大關

台股經週五走跌後，今天反彈漲137點，雖然指數收盤衝過12200點，但法人認為，補漲意味濃厚，雖然多頭格局不變，接下來重點還是先觀察台積電法說會對景氣看法。

加權指數終場收在12211.56點，上漲137.88點，漲幅1.14%，成交金額新台幣2092.52億元，8大類股全面上漲。

即將舉行法說會的晶圓代工龍頭台積電收在354.5元，上漲1.72%，股王大立光收在3960元，下跌1.25%，跌破4000元整數關卡；鴻海收在86.7元，上漲2.24%。

資金移轉到紡織股，南紡收11.55元、宏遠收10.95元、聚隆收在16.7元，都是漲停價；生技股多檔收在跌停價，包括合一收364.5元、杏國收123.5元、亞諾法收136元等。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股週五急跌，今天補漲，但並非真正的帶動指數向上攻擊，短線指標股以台積電最強，投資人寄望法說會釋出利多，發揮撐盤的力道。

廖健佑指出，短線除台積電法說之外，大立光今天跌破4000元，何時重回4000元之上也是後續觀察重點；生技股合一打入跌停，何時打開，也是生技展前生技股動向的觀察指標。

三大法人買超台股68.94億元

台股今天漲137.88點，收在12211.56點，成交值新台幣2092.52億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣68.94億元。

自營商買超20.7億元，投信買超4.47億元，外資及陸資買超43.77億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股上週五急跌，今天補漲，但並非真正的帶動指數向上攻擊，短線指標股以台積電最強，投資人寄望法說會釋出利多，發揮撐盤的力道。