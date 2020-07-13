法人看多 電子當家 台股漲137點返12,200

新冠後疫情時代，市場看多報復性消費，將以消費性電子為主軸，其次是觀光、餐飲，因此，受惠法人持續看多電子股，台股在權王台積電開高走高，收在最高點354.5元刺激下，使周邊半導體設備與IC設計等如南亞科、聯發科等也多見賢思齊。

而被動元件、矽晶圓、PCB、NB代工與LED等族群，如國巨、環球晶、金像電、廣達、和碩與晶電等大多紅光滿面，即便股王大立光看淡Q3營運成長，但該股殺盤力道並未如想像中強勁，顯示逢低布局仍大有人在。

加上國泰金、富邦金、中信金、元大金、台塑化、遠東新與台泥等重量級集團股，也多力挺多方陣營，使集中交易市場加權股價指數開高之後不回頭，終場再度收復12,200關卡，收盤大漲137.88點，為12,211.56點，漲幅1.14%，成交2,092.53億元。

店頭市場方面，生技股指數雖大幅拉回，短線逢高獲利回吐賣壓相對沈重，且鋼鐵股也走疲，但電子股接棒輪動，加上紡纖、電機、營建、觀光與航運等族群也都站在多方，使指數開高上下大震盪後，仍由短多占上風，終場指數收漲0.55%，報172.84點，成交753.06億元。

亞股方面，周一除新加坡與菲律賓兩股市逆勢下挫外，餘日本、南韓、澳洲、泰國、香港、大陸深滬兩市、越南、馬來西亞、印尼與印度等股市，多臉色紅潤。

美股電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，無畏北美新冠疫情新增病例再創單日新高，目前都氣色不錯，分別暫報上漲0.74%、0.58%、0.51%及1.07%。

另外，新台幣兌美元匯價，迄午盤再度大幅升值1.63角，暫報29.45元，早盤最高匯率還一度來到29.434元，顯示國際熱錢持續看俏台灣股匯中多趨勢未變。不過，為顧及台廠外銷競爭力，一般預期，央行仍將持續在尾盤阻升，只是對台股資金行情而言，並無大礙。

業內人士指出，新冠後疫情時代，雖在新增病例上，似有再創單日新高之疑慮，但該些新確診病例已大多侷限部分地區如北美、拉丁美洲、印度與非洲等地，加上新研發疫苗將在下半年出爐，而抑制病情惡化的各種藥物，也陸續被開發，使死亡病例惡化空間相對有限。

顯示新冠在下半年逐漸遠颺，或不再構成全球性威脅，已愈趨市場淡然處之，相對壓抑已久的餐飲、消費性電子商品等消費市場，將大舉出爐，這些報復性消費的潛在利多因子不宜看淡，對挹注波段台股中多格局，仍具正面效益。

延伸閱讀

資金燒 大股東持續看多 84檔強勢登頂

大戶出貨？合一、中天開跌停 生技股嚇跌

今日焦點股 重點摘要

上市、櫃企業營運快報