抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨

生技股王合一周四一度飆到476.5元歷史天價，但周五（10日）開低重挫，打入跌停405元，拖累多檔生技股跟著漲多回檔。盤後資料顯示，外資買超合一59張，而南部某大戶賣了601張，因此不少買在高點的散戶成為大戶收割的韭菜。

生技股近來漲勢兇猛，成為各大股市社群網站討論破表的股票，其中合一、中天、杏國、杏輝簡稱「中國一輝」，被封為生技人氣「四大天王」。而盤面領頭羊合一、中天幾乎每天飆漲停，讓投資人爭相搶進，肖想天天困飽數錢。

不過，合一在周四尾盤大單將漲停價敲開，就可能出現大戶趁機落跑的端倪，周五開盤40分鐘股價更是殺到跌停，盤中雖一度打開，但終場還是躺平，收在405元，爆出4303張成交量，相較前一天2242張，幾乎高出一倍。

盤後數據顯示，外資周五買超合一59張，而位在高雄的元X證券某分公司賣超601張，成交價超過2.4億，不排除南部大戶倒貨獲利出場。

摩爾投顧投資長郭哲榮示警，生技本身就是風險較大的產業，投資人就像在跟解盲數據賭博，他認為投資人不是不能投資，但相關風險一定要小心，不要隨意聽信網路消息，因為這產業是有過熱風險的，浩鼎跟基亞的例子都還不遠，基亞當年更是連續19根跌停，投資人宜以史借鏡，注意風險。

另有法人提醒，生技股的股性活潑，且漲跌波動大，投資人在操作上一定要設好停損點，一旦趨勢反轉、出量無法過前高或是量價背離，這些漲了數十倍的生技股還是見好就收，小心駛得萬年船。

（中時電子報 吳美觀）