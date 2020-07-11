台灣5G開台 15檔概念股吃香

中華電信7月1日鳴出首槍開台5G，當前市面已有三星、LG、Sony共5款新機支援台灣5G頻段，而蘋果及宏達電下半年也將推出5G手機，有望齊力拱高台灣5G換機潮，市場認為，奇鋐（3017）、光環（3234）、景碩（3189）等15檔明星股展望正向。

投顧專家表示，5G生態系龐大，尤以光通訊、印刷電路板（PCB）、散熱三大族群展望吸睛，分別有光環、統新、波若威、眾達-KY、台通、台郡、臻鼎-KY、景碩、台燿、聯茂、超眾、雙鴻、泰碩、健策、奇鋐等15檔。

宏遠投顧副總陳國清指出，5G第一波商機為基地台建置，受惠廠以華為、中興等基地台廠商為主，而5G基站需要更多PCB、更高層數和低損耗材料，進一步推升平均售價，隨著今年下半年疫情影響性降低，加上5G基站建置及5G手機換機潮商機引爆，長線營運動能可期。

據統計，近10個交易日以來，三大法人積極進駐奇鋐、光環、景碩、波若威、台通及雙鴻，買超張數介於500～6,500張不等。其中，大戶加碼奇鋐力道最為顯著，累計大買6,435張，主因市場看好，中興通訊市占率將進一步攀升，而奇鋐為中興的風扇供應商，後市營運具想像空間。

大展投顧分析師陳杰瑞認為，7月5G開台，短線確實能夠炒熱題材，使市場聚焦5G概念股，而蘋果下半年將發表的四款新機，清一色都能支援5G系統，預期相關供應鏈7、8月就會開始拉貨，看好PCB族群中的蘋概股，業績可望吞下大補丸。

不過，若綜觀整體5G產業鏈，光通訊類股前景尤為樂觀，主因中國官方積極建置5G基地台，相關標案金額可觀，並於今年5月起陸續貢獻營收，業績有機會逐季走揚，甚至一路旺至明年，加上光通訊廠去年基期偏低，今年營運爆發力不容小覷。

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