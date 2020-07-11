台積市值衝破9兆元 概念股身價看俏

台積電持續受到資金追捧，10日股價續揚1.01％至348.5元，市值突破9兆元，股價及市值雙創歷史新高紀錄，矽格（6257）、帆宣（6196）、創意（3443）等14檔概念股身價可望水漲船高，未來走勢倍受市場關注。

隨著新台幣強升、外資積極回流，台積電股價連九日走高，市值從8.09兆元一舉拉升至9.03兆元、大增9,464.6億元，不僅登上9兆元大關，更改寫歷史新高水位。

在台積電領軍穩軍心下，概念股前景一片光明，矽格、帆宣、創意、精材、世界、弘塑、光罩、家登、宜特、迅得、雍智科技、世禾、致茂、京鼎等14檔，近10日獲三大法人積極敲進，後市股價大有可為。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，近期與台積電相關的上下游，如設備及材料、IC設計、封裝測試廠多有表現，未見頭重腳輕的現象。

統一投顧董事長黎方國強調，台積電可謂集天時、地利、人和於一身。台積電為晶圓代工龍頭，在業界居六成以上的市占，除客戶基礎穩固外，技術能力更傲視群雄，分別領先三星1年、英特爾2年、陸廠5年以上，目前5奈米製程處量產階段，3奈米也在研發當中，營運前景正向。

另以產業面來看，5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等趨勢崛起，帶動半導體需求呈現增長，而下半年蘋果將發表新機，台積電業績可望吞下大補丸，再加上美國與中國針鋒相對，為降低受美制裁的程度，中企急於在期限內建立庫存，台積電無疑是最大受惠者之一。

台積電將在7月16日召開第二季法說會，黎方國認為，若疫情能夠緩和下來，不排除有上修資本支出的可能。此外，由於台灣供應鏈環環相扣，台積電的成功將使概念股雨露均霑，未來業績爆發力不容小覷，股價有機會持續表態攻高。

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