自行車雙雄 ６月齊唱凱歌

受惠歐美自行車與電動自行車熱銷，在各國經銷商報復性回補庫存的拉貨潮加持下，自行車雙雄巨大、美利達訂單滿手、產能滿載，帶動6月營收大幅成長。巨大6月營收再度破70億大關達75.7億元，年增55.1％創同期新高；美利達6月營收也直逼30億、年增15.58％，創近五年同期新高。

巨大在三大主力市場6月銷售業績大增4成至1.4倍加持下，第二季營收年增22.73％創同期新高；上半年合併營收達330.1億元，不僅營收順利由負轉正、年增7.6％，亦創同期新高，業績利多也吸引外資連日買超力捧，10日盤中股價最高站上290元，創近五年新高。

進入後疫情時代，歐美民眾以自行車、電動自行車代步及運動休閒的需求大增，為鼓勵民眾騎單車，歐洲國家陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，也積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善。上述原因讓歐美自行車市場買氣暢旺，帶動自行車雙雄第二季營收逐月大幅成長。

巨大表示，延續5月銷售佳績，巨大自有品牌自行車及電動自行車6月銷售續創佳績，歐洲、美國、中國大陸等三大主要市場以原幣值計算，捷安特美國公司6月業績續創新高年增40％，捷安特歐洲公司6月營收因電動自行車熱銷年增1.4倍，捷安特中國6月業績也大幅成長43％。

美利達6月合併營收達29.28億元，年增15.58％；上半年合併營收128.63億元，年減1.69％，受疫情衝擊的影響正逐月縮小。美利達表示，第二季是2021年新車投產初期，目前歐美市場熱銷的都是2020年車種，6月營收直逼30億元、月增13.4％、年增15.58％，主要來自Specialized電動自行車與海外子公司自行車銷售大增加持。

美利達第二季營收季增近45％、遠超出外資預期的三成，第二季營收表現亮眼，在外資、投信力挺下，美利達本周四股價最高飆上245元，創2015年4月以來新高。

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