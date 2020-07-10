2.92兆 上市櫃6月業績回神

疫情趨緩、城市解封…80家表現締新猷

隨著疫情趨緩、城市解封，上市櫃公司6月營收回溫，一舉衝上2.92兆元，月增6.96％、年增6.07％，營收成長族群包括金融、汽車、電子商務、防疫、宅經濟等，除了金融股因6月台股大漲而強彈外，其餘多屬於疫情受惠對象，法人表示，6月營收在台積電、聯發科半導體雙雄帶動下，表現亮眼，第三季進入電子傳統旺季，效應可期。

今年上半年上市櫃公司累計營收達15.76兆元，較去年同期小幅衰退3.34％，主因第一季受到疫情衝擊，大陸與美國相繼宣布封城，造成營收大幅下滑所致，所幸第二季營收逐月加溫。凱基投顧董事長朱晏民預估，今年上櫃公司營收可望逐季上升，預估全年獲利也只會呈現個位數小幅衰退。

新台幣匯率第二季大幅升值5.94角，升值幅度達1.96％，尤其6月升值就達3.72角、幅度1.24％，並未影響上市櫃公司營收表現；不過，較令市場擔心的是，股王大立光第二季就有9.1億元匯損，中小型企業避險能力更差，恐會影響其第二季財報，對台積電等大型公司影響則較小。

據統計，上市公司6月營收近2.73兆元、月增率7.1％，表現優於上櫃公司，主因台積電單一公司就貢獻1,208億餘元，月增達28％；此外，6月上市櫃公司營收改寫歷史新高有80家，僅次於4月的83家，為今年來單月第二高，創高企業主要集中在防疫、IC設計、遠距辦公、宅經濟等。

台新投顧副總黃文清指出，6月上市櫃公司營收繳出好成績，隨著7月進入電子傳統旺季，蘋果新機拉貨，第三季營收值得期待，以6月營收來看，成長產業仍以與受惠疫情相關為主，包括電子商務、防疫、遊戲軟體、汽車等，此外矽晶圓、IC設計及工業電腦等成長表現也不俗。

黃文清表示，台積電及聯發科是中美貿易戰及疫情下的受惠者，6月均繳出優異成績，成長動能強勁，撐起整體營收表現，預期也將讓下周台股吃下定心丸。