15檔績優股 熱錢攬牢牢

台股續吸金！台積、欣興等前六月營收成長，外資買超卡位

新台幣躍升為亞洲最強貨幣，儘管央行阻升仍無法阻擋熱錢流入台灣，天天在盤中上演強升逾1角戲碼，資金瘋狗浪推升台股創30年來新高，法人建議，預期大盤高檔震盪，錢潮將改道湧向業績成長股，包括台積電、欣興、世界等15檔，將是台股下周再戰高點的猛將。

第一金投顧董事長陳奕光表示，全球央行為了挽救經濟，降低新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，也怕2008年金融海嘯歷史重演，以美國聯準會（Fed）為首帶頭降息、舉債等創造貨幣寬鬆榮景，全球氾濫資金流向利率相對仍高、經濟處於成長、股市高殖利率的台股中。

再加上台股護國神山台積電6月繳出歷史新高亮眼成績單，外資仍有機會直奔台積電與其他科技股而來，使得熱錢持續匯入台灣。

永豐投顧總經理李學詩表示，美國疫情仍未趨緩，但美股納斯達克與費城半導體技續創新高，美國疫情二度爆發竟然未能動搖投資人，顯見資金狂潮的熱度。

基於熱錢擁抱台股，挑選外資本周買超、前六月合併營收較去年同期成長，且股價技術面強勢的個股15檔。台積電股價10日收盤348.5元，創歷史新高，7月以來八個交易日大漲超過35.5元，漲幅達11.34％，台股的飆股就屬台積電最風光，投資人抱著也最安心。

外資早已提前嗅到台積電業績強勁，本波熱錢也幾乎多數押寶台積電，10日再大買台積電2.3萬張，為連九日買超，目前持有台積電比重76.44％，若外資將今年前五月減碼的台積電全數買回，台股指數將有望衝關13,000點。

熱錢擁抱的業績成長股還有PCB股的欣興、南電等，兩檔為ABF載板供應商，均受惠於基地台、網通設備、伺服器、資料中心、手機需求大增，連帶使ABF基板出現供不應求狀況，訂單能見度高。

李學詩表示，低油價、低通膨環境，更是適合施展貨幣政策，成為股市有利支撐，台股下周指數區間看11,700至12,300點，選股則留意拉回的強勢股，半導體與疫情概念。