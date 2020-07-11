5G投資啥最熱門？ 這檔股3個月飆升110％

2020年是台灣的5G元年，電信業者5G服務從6月底陸續開台，三星、LG與Sony等手機品牌已推出5G智慧手機，動見觀瞻的蘋果也可望在第三季推出，意味手機供應鏈已經開始拉貨，部分個股股價也開始反應。



市場專家觀察，5G題材去年開始成為熱門投資題材，2019年由基地台供應鏈擔綱，今年將由手機供應鏈接棒，特別是在下半年，建議投資人選股時可留意各個次領域的龍頭股，搭配波段操作，搭上這班順風車。

「沒有人會想到，今年聯發科股價竟然漲這麼快！」

萬寶投顧研究部執行長王榮旭指出，在國內手機供應鏈中，主攻手機晶片的IC設計龍頭聯發科（2454）連同其供應鏈率先上攻，近期股價表現亮麗，也打響了下半年手機供應鏈的行情。

受到先前COVID-19（武漢肺炎）打趴台股拖累，聯發科3月中創下今年最低價273元，沒想到股價快速回神，4月底開始穩步上揚，5月初站穩400元大關，在6月股東會前一天（10日）突破500元。

聯發科股價3月跌破300元 6月卻直逼600元

聯發科股價更在端午節前的6月22日攻上576元，改寫十年來新高價，躋身台股第三大權值股，僅次於台積電及鴻海。

照此計算，過去三個月聯發科股價累計強彈110%！

聯發科相繼推出主攻5G高階及中階手機的系統單晶片，法人認為其產品組合比競爭對手更廣，更符合市場需求。圖／聯發科提供）

為何聯發科這麼強？王榮旭分析，今年聯發科有雙重利多：

第一，5G手機晶片出貨持續增加。

聯發科在今年的股東報告書中指出，5G手機晶片去年底開始出貨後，預期今年將逐漸放量，並可望進入美國、歐洲、中國與南韓等5G手機市場。

執行長蔡力行也在今年股東會上表示，在技術領先、產品組合及與客戶密切合作下，公司對5G有相當信心，「（5G晶片）第一季的出貨成長，第二季出貨是高度成長」。

台新投顧副總經理黃文清則指出，聯發科5G手機晶片的產品組合，比頭號對手高通更廣，更符合市場需求。

第二，聯發科在中國5G手機晶片的市佔率可望攀高，有市場說法指出今年就可能達30%，明年更上看50%

王榮旭觀察，受到美國政府封殺華為影響，華為可能無法再由自家的海思提供5G手機晶片，最可能的解套方式就是向聯發科採購。

不僅如此，在5G手機晶片之外，華為同樣可能得向聯發科採購電視晶片、Wi-Fi晶片及電源管理晶片。

圖為5G手機供應鏈的上半年表現，股價及上半年漲跌幅均計算至6月19日。圖／劉煥彥製表

在聯發科供應鏈以外，多家手機品牌可望在第三季推出5G手機，包括蘋果、Vivo、Oppo等品牌，這都有助相關零組件商表現。

台新投顧指出，中國政府為了刺激景氣，今年將加速5G基礎建設及補貼5G手機，因此全年中國5G手機的出貨量預估，從先前的1億4600萬支，上修11%至1億6200萬支。

5G手機換機潮可期 供應鏈明年大好

王榮旭則認為，受到疫情影響，手機供應鏈上半年表現不佳，下半年可望加速，明年則是大好，且「年底可望出現5G手機的換機潮，因此手機供應鏈的股價開始反應」，相關概念股第三季可望明確表態，例如銅箔基板（CCL）族群的聯茂（6213）、台燿（6274）、台光電（2383）；

散熱族群的雙鴻（3324）、力致（3483）；功率放大器（PA）族群的宏捷科（8086）；

以及印刷電路板族群的華通（2313）、嘉聯益（6153）、臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）等。

Q3如何選股？ 法人：龍頭股為重

在投資策略上，王榮旭建議投資人鎖定產量大的龍頭股，搭配波段操作，例如CCL的台光電、IC載板的景碩、PA的宏捷科等。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：今周刊

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