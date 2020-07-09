科技股抗疫！道瓊跌361點 那指續創新高

美股走勢分歧 那指續創新高

華爾街股市9日收盤有漲有跌，那斯達克指數續創新高，費城半導體指數也大漲，尤其台積電ADR單日勁揚3.5%，表現搶眼。若依台積電ADR周四收盤價64.78美元計算的台股現貨價，則每股市價約383元（新台幣兌美元昨收29.581元），較周四台積電收盤價345元仍高出38元。

但道瓊與標普500指數則收挫，市場評估美國許多州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例激增對經濟的傷害。

道瓊工業指數下挫361.19點或1.39%，收在25706.09點。

標準普爾500指數下跌17.89點或0.56%，收在3152.05點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲55.25點或0.53%，收在10547.75點。另外，費城半導體指數也逆勢大漲1.53%，報2081.08點。

（數位編輯）

新冠肺炎疫情持續升溫 歐股收黑

歐洲股市今天收黑，投資人憂心，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續升溫，會打擊提振全球經濟的努力。

英國倫敦FTSE 100指數挫跌106.54點或1.73%，收在6049.62點。

德國法蘭克福DAX 30指數小跌5.35點或0.04%，收在12489.46點。

法國巴黎CAC 40指數下挫60.12點或1.21%，收在4921.01點。

（中央社）