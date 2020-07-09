7月9日一分鐘強弱勢股
7月9日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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萬潤
(6187)
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10.03
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6月營收衝高，接單能見度達Q3，除息行情火熱，一日完成填息
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碩禾
(3691)
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10.00
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綠電題材發酵，股價連兩日大漲，成功突破年線上檔壓力
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康和證
(6016)
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10.00
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台股爆量再創30年高點，證券商業績進補，6月賺2.33億元
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(4147)
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10.00
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抗愛滋病藥物體外試驗結果正向，多方資金卡位，股價連四紅
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美吾華
(1731)
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10.00
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6月電商銷售衝出佳績，股價沿五日線上攻，KD指標向上
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(5264)
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10.00
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轉盈題材加持，無畏外資、投信同步減碼，股價逆勢強攻漲停
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圓展
(3669)
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10.00
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遠距需求爆發，6月營收改寫近10年新高，突破年初起漲高點
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泰福-KY
(6541)
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9.96
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生物相似藥明年可望取證，帶量攻上年線，KD技術指標偏多
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(3588)
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9.96
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USB-PD、Type-C產品線看旺，增添下半年動能，連兩日跳空漲停
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吉茂
(1587)
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9.95
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轉單效應助攻，客戶拉貨力道強勁，6 月營收創歷史新高
製表：陳昱光
7月9日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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金麗科
(3228)
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9.97
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短線調節壓力未歇，股價失守10日線，KD指標交叉向下
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(5351)
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9.92
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股價衝高湧現獲利賣壓，遭列入處置股票，終結連七漲
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陽程
(3498)
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9.91
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外資連三日賣超，帶量跌破5日線，KD指標高檔反轉
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南緯
(1467)
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9.81
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調節賣壓沉重，股價苦吞連五黑，向下尋求季線支撐
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ABC-KY
(6598)
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7.33
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外資減碼力道轉強，未能延續反彈氣勢，跌落月線之下
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全台
(3038)
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5.91
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除息行情失利，外資持續偏空操作，股價連日走跌
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錸德
(2349)
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5.72
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短多資金下車，向上跳空缺口遭摜破，股價未脫整理區間
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台達化
(1309)
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5.12
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6月營收遜於去年同期，外資連二賣，股價力拚5日線之上
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弘裕
(1474)
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5.04
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防疫概念熄火，股價跌勢未歇，KD指標進入低檔超賣區
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佳必琪
(6197)
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4.91
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業績成長利多失靈，除息首日呈現貼息，外資反手賣超538張
製表：陳昱光
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