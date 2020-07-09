7月9日一分鐘強弱勢股

7月9日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

萬潤

(6187)

10.03

6月營收衝高，接單能見度達Q3，除息行情火熱，一日完成填息

碩禾

(3691)

10.00

綠電題材發酵，股價連兩日大漲，成功突破年線上檔壓力

康和證

(6016)

10.00

台股爆量再創30年高點，證券商業績進補，6月賺2.33億元

中裕

(4147)

10.00

抗愛滋病藥物體外試驗結果正向，多方資金卡位，股價連四紅

美吾華

(1731)

10.00

6月電商銷售衝出佳績，股價沿五日線上攻，KD指標向上

鎧勝-KY

(5264)

10.00

轉盈題材加持，無畏外資、投信同步減碼，股價逆勢強攻漲停

圓展

(3669)

10.00

遠距需求爆發，6月營收改寫近10年新高，突破年初起漲高點

泰福-KY

(6541)

9.96

生物相似藥明年可望取證，帶量攻上年線，KD技術指標偏多

通嘉

(3588)

9.96

USB-PD、Type-C產品線看旺，增添下半年動能，連兩日跳空漲停

吉茂

(1587)

9.95

轉單效應助攻，客戶拉貨力道強勁，6 月營收創歷史新高

製表：陳昱光

7月9日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

金麗科

(3228)

9.97

短線調節壓力未歇，股價失守10日線，KD指標交叉向下

鈺創

(5351)

9.92

股價衝高湧現獲利賣壓，遭列入處置股票，終結連七漲

陽程

(3498)

9.91

外資連三日賣超，帶量跌破5日線，KD指標高檔反轉

南緯

(1467)

9.81

調節賣壓沉重，股價苦吞連五黑，向下尋求季線支撐

ABC-KY

(6598)

7.33

外資減碼力道轉強，未能延續反彈氣勢，跌落月線之下

全台

(3038)

5.91

除息行情失利，外資持續偏空操作，股價連日走跌

錸德

(2349)

5.72

短多資金下車，向上跳空缺口遭摜破，股價未脫整理區間

台達化

(1309)

5.12

6月營收遜於去年同期，外資連二賣，股價力拚5日線之上

弘裕

(1474)

5.04

防疫概念熄火，股價跌勢未歇，KD指標進入低檔超賣區

佳必琪

(6197)

4.91

業績成長利多失靈，除息首日呈現貼息，外資反手賣超538張


製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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