神達6月營收 34個月新高

伺服器資料中心需求持續成長，加上車用業務逐漸回溫，神達（3706）9日公布六月營收42.75億元、月增15.8％、年增10.13％，創下34個月以來單月新高，累計上半年營收達194.04億元、年增16.06％，為2018年來同期新高。

法人預估，伺服器、資料中心需求持續旺盛，神達受惠大客戶浪潮持續擴大市佔率，下半年訂單能見度明朗，另外車電、車聯網業務跟隨疫情舒緩、車市有望脫離谷底逐漸復甦，整體來看，神達今年營運創近年新高可期。

神達表示，高頻高速時代來臨，5G、AIoT、HPC、大數據、雲端運算等應用越來越旺盛，促使相關網通設備需求強勁。目前雲端相關業務佔神達營收比重7成以上，提供客戶從主板到整機櫃的多樣解決方案，也和不少大型資料中心合作，看好疫情舒緩、缺料問題改善，能滿足客戶強勁的訂單需求，預期該領域下半年依舊保持強勁的成長動能。

據研調機構資料指出，2020年全球IT支出將達3.9兆美元，年成長3.4％；2021年更可能突破4兆美元，且未來企業在雲產品的IT支出將會快速成長。市場預期，更多創新的業務模式將會出現，帶動雲端服務供應商資料中心的建置需求，相關供應鏈將跟隨此趨勢長期受惠。

神達表示，隨著全球5G陸續商轉，5G的高頻寬、低延遲、智能分配與邊緣特性，讓各種加值服務出現，如人工智慧、深度學習、安全監控、家庭智能化等應用，並開啟萬物連網的智慧化時代。未來像是openEDGE邊緣運算平台、高效能運算通用/圖形處理器平台、儲存伺服器系統、網路專用設備等需求都是看漲。

至於車電、車聯網等業務，神達指出，車市後疫情時代的到來，逐漸看到復甦，將持續調整產品組合、聚焦重點市場，穩住獲利表現，預期衰退幅度不會如預期的大。

此外，根據德國汽車工業協會預測，2020年全球新車市場將達7,890萬輛，雖然較去年下降1％，但其中有超過一半以上的新車將具備連網功能，汽車行業正處於有史以來最大的轉型過程，長遠來看車聯網產業仍是值得期待的一環。