無畏外資賣超66億 台股續創30年新高

台積電大立光領軍 台股續創30年新高

美股科技股走揚，帶動台股持續向上衝高，早盤一度大漲百點，續創30年新高，台積電、大立光成為多頭要角，加上生技股助攻，終場收在12192.69點，距站上12200點僅差一步。

加權股價指數終場上漲22.50點、漲幅0.18%、收在12192.69點、成交值新台幣2493.11億元，股王大立光盤中創近4個月新高價4475元，台積電則在7奈米、5奈米接單滿載下，股價盤中創歷史新高347元，市值逼近9兆元。

分析師表示，新台幣午盤強升1.66角，持續吸引熱錢進入股市，加上台股有高殖利率特性，在7月陸續進入除權息旺季下，資金湧進卡位，雖盤中遭遇獲利了結賣壓，但指數依舊強挺在紅盤之上，盤中再創12273點波段新高。

法人認為，電子、生技居台股雙主流地位不變，其中電子受惠經濟狀況似有反彈跡象、蘋果（Apple）新iPhone可望如期發表，加上全球5G需求浮現等多重利多加持，雖武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍是不確定因素，但無損資金前進股市的意願。

生技股除了受惠於疫情外，「生技新藥產業發展條例」規劃再延長10年至2031年，適用範圍也從原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和國家策略生技產品等7大項目，帶動產業力拚上兆產值，也讓內資興奮，持續搶進相關概念個股。

分析師指出，大立光即將在今天舉行線上法人說明會，對手機景氣展望受到市場關注，10日記憶體大廠南亞科，7月16日權值龍頭台積電法說同樣動見觀瞻，在疫情下的第3季產業景氣如何變化，將牽動後市盤勢走向。

三大法人賣超台股61.55億元

台股今天漲22.5點，收在12192.69點，成交值新台幣2493.11億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣61.55億元。

自營商買超8.44億元，投信賣超3.25億元，外資及陸資賣超66.74億元。

法人認為，電子、生技居台股雙主流地位不變，其中電子受惠經濟狀況似有反彈跡象、蘋果（Apple）新iPhone可望如期發表，加上全球5G需求浮現等多重利多加持，雖武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍是不確定因素，但無損資金前進股市的意願。

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