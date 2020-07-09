股市雙王帶你飛 10檔暴衝同步漲停

台股今（9日）加權股價指數收盤報12192.69點，漲22.05點，漲幅0.18％，成交量為2593.11億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有51檔，前10名為翔耀 (2438)、美吾華 (1731)、天瀚 (6225)、圓展 (3669)、環科 (2413)、杏輝 (1734)、鎧勝-KY (5264)、聚鼎 (6224)、喬鼎 (3057)以上9檔為漲停，慧友 (5484)。

今日有7檔超過5％跌幅，跌幅前10名有南緯 (1467)、聚隆 (1466)、ABC-KY (6598)、全台 (3038)、錸德 (2349)、台達化 (1309)、弘裕 (1474)、佳必琪 (6197)、詮欣 (6205)及盟立 (2464)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、中信金 (2891)、旺宏 (2337)、圓剛 (2417)、鴻海 (2317)、聯合再生 (3576) 、開發金 (2883)、京元電子 (2449)及義隆 (2458)。

上櫃有88檔7％以上漲幅，其中前10名為萬潤 (6187)、佰研 (3205)、中裕 (4147)、昇益 (5455)、康和證 (6016)、能率網通 (8071)、友華 (4120)、康呈 (6236)、益安 (6499)及碩禾 (3691)等10檔漲停。

今日上櫃有20檔股票有5％以上的大跌，前10檔金麗科 (3228)、保銳 (8093)、鈺創 (5351)、陽程 (3498)、鑫創 (3259)、合邦 (6103)、東林 (3609)、泰博 (4736)、集雅社 (2937)及旺玖 (6233)。

上櫃成交量前10名為精材 (3374)、宏捷科 (8086)、展旺 (4167)、原相 (3227)、光洋科 (1785)、晟德 (4123)、太景*-KY (4157)、聚和 (6509)、中美晶 (5483)及元太 (8069)。