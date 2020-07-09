台股早盤寫12,268點30年新高後 腳步趨緩

《盤中解析》再創高後…台股腳步緩

白宮經濟顧問發出樂觀的經濟展望，推動市場風險偏好，而蘋果股價大漲，推升那指續登歷史新高。在全球股市多頭氣氛中，台股盤中再創波段高點，來到12273.43點，不過，短線波段漲幅已大，盤中回接近平盤，預估成交金額仍達到2600億元以上。

分析師指出，全球股市持續衝高，陸股近期亦表現強勢，美元維持弱勢格局不變，台幣近期維持緩步升值，外資在台股現貨持續回補，但期貨未平倉多單緩步減少，借券維持低檔，顯示外資近期仍偏多操作。

融資近期緩步增加，未出現失控情況，整體而言，法人近期維持買多於賣，加上台幣維持相對強勢，短線籌碼面的優勢將有助於指數形成強力的下檔支撐。

明天將公布完6月、第2季及上半年營收，第2季普遍有遞延效應，相較首季為佳，但仍有表現不佳的公司，因此，基本面弱勢的股票可能影響短線指數表現。

（時報資訊 莊丙農）

股王法說揭幕 光電族群放閃暖場

美國科技股漲翻天，那斯達克指數再寫收盤新高，激勵台股今開盤直闖12,200點關卡，持續朝天花板12682點挺進！雙王台積電（2330）、大立光（3008）在外資調升目標價力挺下攜手勁揚，引領指數向上攻堅。眾所矚目的股王大立光（3008）法說今日登場，在買盤給力下開高走揚2%，站上4400元大關，也帶動光電次族群接力放閃。

包括一詮(2486)、榮創(3437)、聯合再生(3576)、艾迪森(3591)、圓展(3669)、天瀚(6225)、元晶(6443)、泰谷(3339)、迎輝(3523)、光耀(3666)、兆遠(4944)、茂迪(6244)、臺龍(6246)等逾10檔亮燈漲停，表現極為吸睛。

股王大立光(3008)法說會今日開跑，惟連三日遭外資偏空操作，昨日尾盤更遭賣壓調節翻黑下挫，並收在相對低點，令市場擔憂是否為法人對前景產生疑慮，所幸今日在買盤點火力挺下開高走揚，收復4400元，讓投資人放下心中石頭。

光電二哥玉晶光(3406)近期表現相對強勢，昨日甫公布6月營收為11.09億元，成功創下今年新高，繼兩家美系外資同步將玉晶光目標價調高至810元、829元後，另家日系外資也跟進喊出980元的新目標價，令光學股二千金蓄勢待發，昨日獲三大法人聯手買超1590張，推助今日開高走揚2%，盤中再衝天價838元。

股王大立光(3008)日前揭露6月營收，成功告別衰退，繳出月增6.99％、年增1.48％的佳績，讓法人吞下定心丸，並開始將焦點擺在下半年的營運表現上，定調下半年會是「告別衰退，迎向光明」的起始，惟真相如何，仍待法說會見真章。

法人關注大立光五大未來動向，包括蘋果新iPhone的拉貨進度、智慧型手機市場復甦概況、第三季營收爬升力道、7P/8P技術的新進程、新廠擴建進度，預料為今日法說會的關注焦點。

台股漲勢如日中天，指數守穩萬二震盪趨堅行情，昨日12,170.19點再創波段收盤新高，今日盤中再登高12273.43點，市場緊盯基本面最新業績，股王大立光今日法說會受到市場高度關注，也揭開法說會序幕，同日還有富邦金、玉山金、兆豐金、中信金等參加外資券商法說會，10日記憶體大廠南亞科，下周16日權值龍頭台積電法說更動見觀瞻，也牽動台股行情。

（時報資訊 龍彩霖）