今日焦點股 重點摘要

今(7/9)日熱門焦點股如下：

（1）IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）股東常會通過配息0.8元，今（9）日以87.4元除息交易。受惠營運動能持續看旺，南電以上漲1.26％的88.5元開出，開盤即完成填息，最高上漲2.06％至89.2元，隨後漲勢收斂壓回平盤，力守紅盤之上。

南電股價5月中拉回54.1元盤整，隨後再度一路上攻，8日上探89.4元，1個半月波段漲幅已逾65％，近日持穩高檔盤整，早盤維持約0.5％漲幅。三大法人持續偏多操作，上周合計買超南電6073張，本周迄今持續買超4240張。

南電2020年6月自結合併營收達32.43億元，月增10.98％、年增23.7％，創下6年來高點、亦創同期次高。第二季合併營收達91.04億元，季增15％、年增19.64％，創逾5年半高點。累計上半年合併營收170.2億元，年增22.55％，續創近6年同期高點。

投顧法人指出，南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁，且BT載板需求不淡，帶動營收成長動能持續暢旺。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，產品組合好轉有利獲利率提升，看好第二季獲利可望同步「雙升」、每股盈餘（EPS）估逾0.7元。

展望後市，南電發言人呂連瑞先前表示，公司ABF載板產能主要仍在台灣，中國大陸昆山廠ABF載板產能預計至年底擴增約10％。若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

投顧法人認為，南電下半年BT載板需求轉強，系統級封裝（SiP）需求增加可望帶動稼動率突破9成。ABF載板透過良率改善及去瓶頸化，產能可望增加2～3％，帶動平均單價（ASP）小幅成長。配合PCB需求穩健、高密度連接板（HDI）需求放量，成長動能可望增溫。（時報資訊 林資傑）

（2）聯詠(3034)第二季營收創下歷史新高，帶動今股價開高走高，漲幅一度達8%，股價衝上291元歷史新高。

聯詠6月受到面板驅動IC業務減少影響，單月營收58.53億元，月減5.77%，但累計第2季營收仍達186.1億元，季增10.2%，超過177億~185億元的財測目標，改寫歷史單季新高紀錄。

聯詠今年上半年儘管受到新冠肺炎衝擊，但整體營運表現依舊穩住，第二季營收還創下歷史新高，展望第三季，聯詠預期市場將開始回穩，供應鏈拉貨力道可望轉強。

因為下半年OLED驅動IC、TDDI等需求持續提升，聯詠預計今年營運將更勝去年，由於聯詠去年全年營收就創下歷史新高，換句話說，聯詠今年營收將有實力持續創高。

除OLED驅動IC、TDDI外，今年在5G手機的策動下，聯詠光是上半年AMOLED的出貨就會比去年全年多，因為聯詠主要供應商之一為大陸京東方，京東方又為大陸最大面板廠，供貨給各品牌手機廠。

故隨著大陸5G智慧機快速滲透下，聯詠將受惠AMOLED毛利率較佳，也會順勢帶動獲利表現，除手機應用AMOLED外，聯詠也積極導入AMOLED的其他應用。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛(3260)：績優題材續熱，外資擴大買超，今早股價漲逾3.5%越過前高，達64.5元。

2.台積電(2330)：外資持續加碼買超，加上昨夜ADR大漲3.1%，今早股價衝347元、再改寫歷史新高。

3.世紀鋼(9958)：昨外資、自營商聯手轉買超，推升今早股價漲逾3%，收復5日線。

4.麗清(3346)：昨獲外資回補買超63張，今早股價掙脫短均糾結大漲近8%，衝上28.45元，為近2個月波段高位。

5.金麗-KY(8429)：昨外資擴大賣超，但股價卻逆勢突破半年線，今早多頭續熱，帶量急拉漲停。

6.譜瑞-KY(4966)：6月、Q2、H1營收齊創新高，早盤持續上漲近4.5%，再創1170元之波段高價。

7.聯陽(3014)：6月營收報喜，Q3續戰高，股價續飆漲逾3%，續登短波高點。

8.偉詮電(2436)：電源晶片打進遊戲機市場，Q3業績看增，晨盤爆量續衝，闖上漲停價寫波段高點。

9.原相(3227)：上月營收雙升、喜迎Q3傳統旺季，早盤挾量續揚逾6%，觸及242元之短波高。

10.聚鼎(6224)：收購德商漢高散熱事業，成金屬散熱基板龍頭，今日恢復交易即漲停。

11.帆宣(6196)：在手訂單爆量，三大法人昨日全面買超，高檔整理結束，今早爆量漲停。

12.晶技(3042)：Q2營收寫14季新高，後市還有高點，今早一舉突破71元前高，漲幅逾5%。

13.宜特(3289)：6月營收看穩高檔、下半年續旺，股價跳上漲停板，創2018年8月以來新高。

14.弘塑(3131)：客戶端拉貨積極，股價持續增溫，今早急攻漲停，步步逼近400元。

15.台火(9902)：6月營收4124.3萬元，年增逾6倍，帶動早盤跳空漲逾3%，創1年來新高。

16.圓剛(2417)：6月營收4.63億元，年增逾8成，早盤漲逾6%，改寫前高。

17.虹光(2380)：6月營收1.19億元，月增逾5成，早盤攻上漲停。

18.瑞智(4532)：6月營運締新猷，取消減薪並回補，激勵早盤高掛漲停。

19.晉泰(6221)：6月營收雙升，外資昨轉買超，早盤漲逾8%。

20.合一(4743)：5月每股純益0.5元，不甩遭列警示股，股價續飆漲停，再衝天價476.5元。

21.圓展(3669)：6月營收年增28.48%，吸引買盤進駐，晨盤火速攻頂，進逼前高37.65元。

22.臺龍(6246)：6月營收年增1倍，已連拉2根漲停，登1年高峰。

23.玉晶光(3406)：6月營收今年最佳，外資目標價喊上980元，晨盤衝高遇壓，仍站穩800元大關。

24.大立光(3008)：法說今登場，晨盤多方略勝一籌，站穩5日線及4400元。

（4）英業達(2356)股價近期沿5日線向上，今早股價盤中站上28.4元，再創今年以來新高。三大法人中，近期以投信法人加碼英業達最為積極，近30個交易日買超英業達逾4.3萬張。

英業達首季產品營收占比：NB占46%、伺服器占比40%、SMART DEVICE占14%。第二季NB大幅上升、SERVER中性偏多、SMART占比下降。法人表示，CPU缺貨緩解恢復常軌、連接器追料已回到正常水準、被動元件持平不變。NB今年出貨量預估與2019年相當；營收會較2019年微幅成長，主因為ASP較高如GAMING產品放量。

雲端產品方面，Q2歐美市場雖傳出雜音，但不影響公司出貨狀況，且6月已開始提前拉貨Q3所需。整體雲端產品出貨預期年成長10%～15%。

SMART DEVICE方面，APPLE產能移轉至越南，Q2～Q3做移轉營收貢獻較低，預估9月恢復生產。其餘消費型產品客戶保守看待全年，手機及穿戴產品持續低迷。（時報資訊 任珮云）

（5）自行車族群受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，業績自5月起逐月攀升，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）今（9）日股價續飆漲！其中，巨大、美利達股價均創下2015年4月以來最高價；桂盟盤中最高飆漲到174元的歷史天價，大漲了12.5元，漲幅達7％。

美利達受惠歐美陸續解封，且當地政府鼓勵推行騎自行車，保持社交距離，帶動市場銷售暢旺，終端銷售量亮眼，且因大陸營收比重提升，5月已達15％，6月有機會挑戰年增二倍水準。

法人預估，美利達第二季合併營收將較第一季成長逾三成，毛利率也在大陸比重增加，有機會超越15％，並有解封後遞延出貨、Specialized與海外子公司獲利成長等因素加持，稅後獲利可望締造年增、季增雙成長佳績。

美利達今日盤中股價最高站上241元、大漲了18元，漲幅高達8％成交量已突破2000張；巨大開盤最高站上286元、大漲了8.5元，漲幅逾3％！雙雄股價不僅續創波段新高，同時也創下5年多以來的新高價。（工商時報 曾麗芳）

（6）華晶科(3059)攜手高通(Qualcomm)，基於QCS610的SoC系統單晶片的「IPC610攝影機開發套件(IPC610 Development Kit)」的原型機，將有助快速進入AIoT生態鏈並擴展市場，受此消息激勵，華晶科早盤股價強勢走高。

華晶科技為全球5G領導廠高通AIoT人工智慧物聯網生態系的重要夥伴，由於5G具備「高速率」、「低延遲」與「廣連結」三大特性，高通專為AIoT打造「視覺智慧平台(Vision Intelligence Platform)」，搭載專為AIoT開發的QCS610的SoC系統單晶片，並由華晶科IPC610原型機提供高品質4K視覺影像處理能力和機器學習提供強大的邊緣運算能力(Edge AI)，實現工業級與消費級AIoT智慧視覺影像解決方案，可運用於智慧零售、智慧家庭、及居家辦公(WFH)等多元場景。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科與視覺智慧平台領導廠高通(Qualcomm Technologies)擁有長期的合作夥伴關係，從高通視覺智能平台(QualcommR Vision Intelligence Platform)的首次發布開始，是首個為物聯網(IoT/AIoT)專門建置的系統晶片(SoC)，我們共同開發了一系列基於高通技術的SoC邊緣運算AI視覺影像解決方案，包含具有邊緣運算能力的AI攝影機和AI BOX，透由精準快速辨識並提供保護數據隱私，在不同的場域(如：智慧家庭、智慧零售，智慧城市和智慧工廠等)中創造全新的體驗。

在高通技術支持下，華晶科使用最新的高性能QCS 610系統晶片進一步推出新的AI視覺影像解決方案，新的IPC610攝影機開發套件(IPC610 Development Kit)，除了擁有新一代強大AI邊緣運算能力，並提供使用者具有4K超高解析度影像品質，具有完整強大開發效能，能滿足AIoT所需要的全面性的智慧影像解決方案；華晶科並可依客戶需求，以原型機為基礎，為其量身設計、研發、製造客製化產品，並預計今年第4季推出基於高通QCS410 的原型機。

華晶科表示，在5G時代，未來在智慧安控市場中支持4K辨識率的需求將會持續增加，而目前需要升級現有的全高清(Full HD)安控攝影系統，加入支持AI智慧功能的需求力道更是強勁，在高通支持最新的QCS610系統晶片具備強大的AI推理計算能力，華晶科提供優化各種應用上需要的AI視覺影像處理能力，是全面性兼具性能和成本的AIoT智慧視覺解決方案。（時報資訊 張漢綺）

（7）中磊（5388）挾著6月營收創歷史次高的聲勢，今日除息行情表現亮眼，3.0243元現金股利的息值，一開盤就秒填息，以開盤價86.5元計，8日尾盤買進的投資人除了爽賺3.0243元現金股利，還賺到0.3元的價差。

受惠於訂單遞延及市場需求增溫，電信寬頻設備大廠中磊6月營收開出紅盤，以36.3億元拿下歷史次高的佳績，表現較去年同期25.2億元大幅成長44％，亦較上月營收成長19％。

受惠於6月營收登高也帶動第二季合併營收衝高至92.5億元，表現優於法人預估的80至85億元，分別較去年及上季成長38％及36％，上半年累計營收為160.5億元，亦優於去年同期的131.8億元，呈年增22％。（工商時報 鄭淑芳）

（8）廷鑫(2358)皮件業務訂單能見度已到第3季，再加上供應台塑越南河靜鋼廠的煉鋼用鋁脫氧劑，第3季出貨量可望較第2季成長，都將為第3季營運增添新活水，今日開高後，多頭積極表態，盤中股價漲幅超過5.5%。

廷鑫皮件業務近年顯著成長，今年上半年雖一度因歐美封城而延緩出貨，但目前已經恢復正常供貨，且訂單能見度到第3季，除台中廠二條產線之外，廈門廠移回台南的產線也開始進行人員訓練，下半年將加入生產行列。

公司供應台塑越南河靜鋼廠的煉鋼用鋁脫氧劑，第三季出貨量亦較第2季成長，可望為公司帶來穩定的營收貢獻。

廷鑫6月合併營收1.26億元，較上月成長9.84％，也較去年同期成長3.44％；上半年營收7.02億元，與去年同期相當。

廷鑫表示，歐美地區疫情尚未完全控制，下游鋁擠型廠需求未見明顯回升，客戶下單仍較保守，公司雖然有部分轉單效益，但鋁合金棒業務的成長空間仍視終端消費市場反彈而定。（時報資訊 郭鴻慧）

（9）歐系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，看好瑞昱下半年營運各產品線持續成長，將瑞昱目標價由300元調升到415元、給予優於大盤評等。

瑞昱第二季營收季增加173億元，季增加8.9%，改寫季度營收歷史新高，其中PC周邊佔比增長達的28%。

瑞昱6月合併營收60.79億元、月增長6.2%、年增長21.6%，也是首度站上60億元大關，創單月營收歷史新高，瑞昱6月的業績增長來自於TWS(無線藍芽耳機)、IoT(物聯網)和電視SoC(系統單晶片)。

以各產品線來說，歐系外資表示，儘管TWS單位隨著價格變動，但瑞昱第二代TWS晶片的毛利率依舊高於公司平均水平，預計第三季有機會看到明顯成長力道，至於利潤較低的電視產品，目前產品組合也慢慢加佳，下半年隨著新品推出，預計電視產品的銷售額可望相較上半年成長5%，整體預估，下半年PC周邊、電視和消費性產品都將持續回升，將瑞昱目標價由300元調升到415元、給予優於大盤評等。

另外，由於物聯網和網絡需求不斷增長，外資看好瑞昱處於一個良好的增長周期中，上半年因新冠肺炎，年成長更達10~15%。展望長線，歐系外資指出，瑞昱在TWS導入ANC(自動降噪)功能下，ASP將更接近2美元，PC和路由器也將隨著Wifi 6升級迎來新商機，車用乙太網路也已開始出貨，未來3~5年都將持續成長，整體市場規模達10億元美金，目標鎖定25%的市場份額。（時報資訊 王逸芯）

（10）PCB鑽針廠尖點(8021)執行聚焦收歛策略，強化在5G相關網通設備、基地台、伺服器、高速晶片等高階市場佈局，成果開始反應在獲利能力上，隨著蘋果新機拉貨啟動及傳統旺季來臨，尖點下半年業績成長可期，今年獲利可望優於去年，外資亦看好尖點買超力挺，尖點今天盤中股價創下2019年12月5日以來新高。

尖點自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資，專注本業並將產品重心放在5G相關高階市場，以提升公司產品技術力及獲利能力，儘管第1季有新冠肺炎疫情干擾，尖點單季毛利率拉升至25.05%，年增1.67個百分點。

今年前6月合併營收雖因結束轉投資事業年減6.34%，但營收從3月起逐月攀升，6月合併營收為2.53億元，創下今年單月新高，累計第2季合併營收為7.33億元，季增22.16%。

下半年因進入傳統旺季，蘋果等新產品陸續上市，加上5G相關產品需求強勁，尖點營運可望依循往年趨勢，呈現逐季成長，全年獲利可望優於去年。

尖點營運佈局逐步發酵，且股價低於每股淨值，獲得外資青睞，自7月2日至7月8日外資共買超尖點1610張，推升公司股價在今天盤中創下波段新高。（時報資訊 張漢綺）

（11）瑞軒（2489）公告6月營收約15.04億元，月增2.6％、年成長5.66％，累計第二季合併營收約40.15億元，相比前一季成長35％，年減8.29％。

隨著疫情趨緩，瑞軒蘇州廠營運恢復正常，而且第二季中國電視拉貨回溫，帶動出貨增加。此外滑鼠、和Webcam等電腦週邊產品需求強勁，帶動越南廠出貨規模放大，第二季營運將大幅改善。

瑞軒9日早盤大漲，午盤漲勢收斂，上漲逾3％，均價約8.57元。（工商時報 袁顥庭）