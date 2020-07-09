7/9美股焦點新聞 重點摘要

美股周三相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨- 尋求避險 周三紐約期金刷近9年新高

因疫情重挫全球經濟，政府與央行又實施寬鬆貨幣政策，又遇美元走疲，支撐黃金避險需求，使紐約期金連續四日走揚，並在周三(7/8)創下近九年新高。

分析師表示，因為市場擔心央行長期干預影響，加上政治緊張關係，讓黃金避險需求提高，支撐金價一路收高，且還在繼續成長。

周三(7/8)報價，8月黃金漲10.7美元，報每盎司1820.6美元，9月白銀漲0.46美元，報每盎司19.16美元，10月白金漲20.8美元，報每盎司884美元，9月鈀金跌13.3美元，報每盎司1938.3美元。

（商品行情網 王馨慧 ）

2.LME基本金屬- 料供應中斷 銅價飆升至1月來最高價

周三倫敦基本金屬多收揚，其中銅價飆升至1月以來的最高價，因投機客湧入，料最大生產國智利的供應恐進一步中斷，以及最大消費國中國的強勁需求支撐，銅價自3月觸及45個月低點後，累計至今已飆逾40%，因市場擔心疫情將影響智利的礦廠生產。

終場期銅漲44美元，報6232美元；期錫漲105美元，報17075美元；期鎳上漲24美元，報13493美元；期鋅漲61美元，報2131美元；期鋁漲31美元，報1665美元；期鉛跌15.5美元，報1813美元。

（商品行情網 倪淑茹 ）

3.原油期貨- 汽油需求增加 周三美國原油期貨回漲0.7％

儘管原油庫存意外增加，但根據美國能源資訊署EIA最新數據，截至7月3日當周，美國汽油庫存已減少483.9萬桶，需求則估計攀升至880萬桶，創下3月以來最大庫存降幅，顯示能源需求增強，激勵市場信心。

但有分析師認為，雖然民眾開車需求增加，使夏季汽油庫存大幅下降是有益的，但美國原油庫存確實接近歷史最高紀錄，後市必須謹慎看待；此外新冠肺炎確診個案上升，據約翰斯霍普金斯大學(Johns Hopkins University)報告指出，美國占世界各國疫情死亡人數比例超過20%，終場限制了油價的漲幅，其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.5%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.28美元，報每桶40.90美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.23美元；8月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.29美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.21美元，報每桶43.29美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨- 周三紐約棉花期貨漲至4個月來新高

由於主要棉花生產國乾旱天氣，引發市場擔憂作物造成的損害加重；另外，美元指數走低，亦支撐以美元計價的商品需求增加，提振棉花價格大幅走揚，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲1.42美分，漲逾2%，收盤每磅64.66美分；而12月棉花期貨漲1.1美分，漲1.8%，報每磅64.12美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數- 需求疲軟 周三波羅的海BDI指數續跌5.1％

受海峽型船的需求趨緩連帶影響運價下跌，令波羅的海各相關運價指數承壓走軟；巴拿馬型船則受益於煤炭及穀物載貨量拉升，進而帶動BPI指數走揚4.2%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌100點，收1849點，跌幅逾5.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌398點，收3570點，跌幅10%；其平均日租金為每艘29610美元，減少3301美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲60點，收作1517點，漲逾4.2%，其平均日租金為每艘13651美元，增加538美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲48點，收作773點，漲幅6.6%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 科技巨頭領軍 美股收高

美國新冠肺炎確診激增，引發恐將擴大封鎖的擔憂，但經濟復甦的初期跡象為市場信心帶來提振，由蘋果、微軟等科技巨頭上漲帶動，周三美股收高，那斯達克指數再創歷史收盤新高。

周三收盤，道瓊工業指數漲177.1點或0.68%，為26,067.28點。標普500指數漲24.62點或0.78%，為3,169.94點。那斯達克綜合指數漲148.61點或1.44%，為10,492.50點，為本月第4次改寫收盤高點。

蘋果、微軟漲逾2%，對道指與標普500指數的提振最大，標普500科技股指數勁揚1.6%，在11大類股中漲幅領先，並站上歷史收盤新高。此外，網飛漲近2%，亞馬遜收漲2.7%。

美國新冠狀病毒確診病例超過300萬人，相當於每100名美國人中就有約1人感染。加州、夏威夷、愛達荷、密蘇里、蒙大拿、奧克拉荷馬和德州的單日新增確診數都再創新高。

由華爾街大行拉開序幕，財報季將於下周登場，市場轉趨觀望。根據路孚特IBES數據顯示，標普500指數成分股企業第二季獲利預估較去年同期大減近44%，創下2008年金融危機以來最大跌幅。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 避險資金力拱 金價觸及9年新高

科技股勁揚帶動美股走高，以及大宗商品價格走強，吸引資金轉向風險性較高的資產，周三美元跌至兩周新低。歐羅兌美元站上3周新高。澳元、紐元與加幣等大宗商品貨幣走升。尾盤美元指數跌0.5%，報96.448。

美國確診數頻創新高，避險資金流入黃金市場，周三紐約8月期金收漲10.7美元或0.6%，為每盎斯1820.6美元，盤中一度升至1829.65美元，創2011年9月來新高。

美國汽油需求回升，為原油價格帶來提振，但上周美國原油庫存意外增加，以及美國新冠肺炎確診持續激增，使油價漲幅受限，周三紐約期油收漲28美分或0.7%，為每桶40.9美元。倫敦布蘭特期油收漲21美分或0.5%，為每桶43.29美元。

（時報編譯 柯婉琇）