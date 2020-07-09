上市、櫃企業營運快報

今(7/9)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.第2季業績創下單季歷史新高的雙鴻(3324)第3季可望續旺！受惠於蘋果、Nvidia及AMD等新產品齊發，雙鴻預估，第3季業績可望不低於第2季，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年每股盈餘可望逾5元。

2.櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過康全電訊(8089)申請上櫃案。

康全電訊公司主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售，108年合併營業收入為24億4961萬6000元，稅後盈餘為1億5993萬4000元，每股盈餘為3.09元；109年第1季合併營業收入為6億3715萬1000元，稅後盈餘為4849萬8000元，每股盈餘為0.95元。

3.麗豐-KY(4137)6月營收3億元，月增率1.39%，年減率22.85%，隨著疫情穩定控制，第2季合併營收9.17億元，季增40％，相較去年同期已恢復接近8成的水準。上半年營收5.7億元，年減35.92%。

麗豐-KY表示，隨著疫情穩定控制，主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」各店家已逐步感受到消費回溫的表現，目前整體約有7成以上的加盟店恢復下單力道，加上「新美力」電商平台上半年業績較去年成長之助攻，麗豐集團第二季單季營收相較去年同期已恢復接近8成的水準。

4.群聯(8299)6月營收月減少13.68%，較去年同期持平，董事長潘健成認為，群聯已經於去年拿到日本最大柏青哥品牌的訂單，並於今年開始出貨，對營收及獲利將有正面助益。

群聯6月合併營收為33.71億元，較去年同期持平，月減少13.68%，累計前6月營收達237.22億元，年增率將近25%，目前雖然新冠肺炎在全球肆虐的情況尚未有放緩的跡象，但各國因擔心疫情大幅影響經濟活動與復甦，均開始實施有條件的解封，而群聯也在各國逐漸解封的氛圍中，努力維持應有的營運水平與獲利表現。

5.瑞基(4171)6月合併營收7121萬元，月減32.26%，年增率143.26%；上半年營收3.86億，已突破去年全年度營收表現，年成長136.63%。

瑞基指出，6月營收較5月減少主因是台灣市場設備出貨較5月少、大陸市場受天然災害影響，以及6月份試劑生產因部分耗材供應不及而影響出貨量所致，目前耗材短缺狀況已排除。

6.電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)5G風光開台，台灣之星繼上週率先公布699元開台前吃到飽資費後，最新又得NCC 5G基地台架設許可，即刻展開網路佈建，預計8月加入台灣5G市場。

台灣之星總經理賴弦五表示，台灣之星取得5G基地台架設許可，將從現在開始傾全力加速佈建，目標在8月正式加入台灣5G市場、再次成為市場上的關鍵制衡角色。

同時，台灣之星也延續4G世代的優勢，在5G世代仍然提供3.5GHz黃金頻段最大的單位用戶個人頻寬，每位用戶可使用最多達三大電信2.08倍網路頻寬，同時，也將提供消費者最合理、最高CP值的資費。

7.振曜(6143)第二季隨著各國疫情逐漸明朗，電子書閱讀器躋身宅經濟重要休閒產品之一，也帶動振曜第二季營收季成長46.48%，也較去年同期營收成長10%。

振曜上半年度合併營收24.18億元，較去年同期24.25億元，僅小幅減少0.08億元，但2020年第二季營收14.37億元，較2020年第一季營收增幅達46.48%。

8.矽晶圓大廠環球晶（6488）受惠於晶圓代工及記憶體等客戶下半年先進製程產能滿載並重啟採購，其中7奈米及5奈米矽晶圓拉貨明顯轉旺，推升環球晶6月合併營收月增16.8％達50.62億元，表現優於預期。

9.受惠於5G NR（新空中介面）訂單大幅湧入及相關檢測服務收入增加，檢測業者耕興（6146）8日公告6月合併營收3.33億元，第二季合併營收9.14億元，同步創下歷史新高。

隨著全球各地5G進入商用，包括智慧型手機、人工智慧物聯網（AIoT）、用戶終端裝置（CPE）等檢測訂單全面湧現，法人看好耕興營收將一路創高到年底。

10.目前雙北市熱門科技企業總部聚落分別落在「南港經貿園區」、「內湖科技園區」、「新莊國際創新園區」及「大汐止經貿園區」，龐大就業機會促使周邊房市買氣增溫。

現階段北市南港、內湖投資話題不斷周邊房市穩定發展，而新莊、汐止翻轉有潛力，周邊住宅親民房價也吸引不少人的目光，近期資金不斷回流，各產業聚落皆有重大利多題材，區域機能也愈加成熟，因而吸引國內、外各大企業進駐，區域發展潛力相當看好。

11.鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技預期上半年自結業務可望持續獲利，不過獲利從去年同期的1.01億美元，下降至約2000萬美元，下滑幅度達80.2%。

鴻騰指出，利潤減少主要歸因包括今年前3月自結經營業務的淨利潤，比去年同期大幅下降，此外儘管鴻騰生產活動已在3月初恢復正常，不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）的全球爆發及多國採取的封鎖及限制措施，影響消費者需求及客戶的訂單數量，對鴻騰產品的需求帶來下行壓力。