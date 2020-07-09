逼近12682 傳散戶畢業！下一波別做錯了

下半年行情正式展開，回顧剛過去的6個月，台股最高來到12197點，最低來到8523點，最終以11621點作收，一來一回震幅皆超過三千點！高檔避開下跌，低檔勇敢進場，並買對股的朋友今年早已立於不敗之地，而選對區域，買對基金的朋友也是大有斬獲。

根據統計，在各家投信所發行的海內外基金上半年績效裡，各類台股基金全部翻紅，上半年交出平均績效7.96％的成績，尤其第2季的平均績效更是超過30%，表現亮眼，反倒是各類海外基金表現相對平淡，整體海外基金上半年的平均績效為虧損3.24％，相信台灣且認同台股的人果然獲得好報酬。

面對本波由8523點起漲，漲點已超過三千點的台股，下半年該如何應對？「溫故知新」絕對少不了。首先「溫故」即是檢視上半年的操作，今年第一季起由於新冠疫情衝擊，市場普遍擔心這會造成後續的經濟衰退，輕忽了各國政府與央行積極救市的效益，不少人出脫手中持股甚至反手放空的結果，竟是錯過了本波大漲！

贏家是怎麼操作的？贏家知道本益比是利率的倒數，當利率趨近於0時，資金放在存款太不划算，股市本益比理論上可以近乎無限大；即在資金動能充沛，加上股市籌碼供給有限下，選股看的是資金是否持續流入該股，以及後續的想像空間，上半年最熱的防疫股如恆大、康那香、富錦寶齡、亞諾法、甚至是興櫃的敏成、普生等即為此例，了解資金行情，不單看經濟表現，還要看價格表現很重要。

再來要在下半年更上層樓，「知新」則不可少。今年上半年由於市場心態保守，給了許多大戶與公司派可趁之機，不僅是防疫股，新藥研發的合一、杏國、中天，IC設計的矽力-KY、祥碩、愛普等紛紛出現大漲！

這些持有強勢股的朋友在未見股價反轉前，不用預設高點，這是操作的邏輯，因為一檔股票從50漲到100之後，當然有可能再漲到200。只是先前低檔錯過的朋友，這裡再追進同樣的股票，不僅成本墊高，預期風險報酬比也不如之前，這時選擇一些下半年才起漲的族群如LED、光通訊、中低價IC設計等或是股價已經過中繼整理的個股，就成為一個新選項，這一次不要再錯過了。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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（中時電子報 吳美觀）