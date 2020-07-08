7月8日一分鐘強弱勢股
7月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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泰豐
(2102)
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10
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股價突破盤整區間，成交量增近1倍，技術線型多頭排列
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世禾
(3551)
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10
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隨台積電法說會將登場，身為其戰友之一，近期行情步步高
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懷特
(4108)
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10
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生技類股近期牛氣沖天，昨由新藥族群登場；拉出長紅K
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申豐
(6582)
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10
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醫療級手套需求強勁，訂單能見度已見到明年，業績看好
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永日
(4102)
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9.99
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6月營收4,337萬元，年增15.13%；股價登近8年新高
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通嘉
(3588)
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9.98
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利多加持，H2看旺，6月營收1.21億元，年增40.53%
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佳邦
(6284)
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9.98
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6月營收4.23億元，年增 25.7%；H1營收創歷史同期新高
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榮創
(3437)
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9.97
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Mini LED題材加身；近期訂單爆滿，今年獲利將逐季走揚
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健亞
(4130)
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9.97
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成交量倍增，技術線型多頭排列，長紅K棒居各均線之上
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工信
(5521)
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9.97
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股價帶量跳空開高、直接突破盤整區間，短均線趨勢揚升
製表：方歆婷
7月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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南緯
(1467)
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9.96
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外資近日多站賣方，賣壓連2日出籠，股價摔落各短均線
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永崴投控
(3712)
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9.96
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6月營收3.73億元，年減39.92%，離岸風電題材失色
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弘裕
(1474)
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8.85
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股價回檔、跌勢未歇，連吞3日黑K棒，居各短均線下
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昇佳電子
(6732)
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5.29
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6月營收3.35億元，年減24.51%，股價陷短均糾結區
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濱川
(1569)
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4.76
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外資買賣動向不定，自營商則連3賣，股價連3日走低
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鈺齊-KY
(9802)
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4.19
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6月營收雙率雙減；投信自6月底連賣；股價失守半年線
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裕隆
(2201)
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3.82
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陸車市低迷，品牌納智捷5個月僅賣43輛，傳撤守大陸
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信驊
(5274)
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3.57
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微軟、臉書爆砍單，Q3營收恐呈季衰退；外資看法分歧
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日揚
(6208)
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3.55
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遭列警示股；外資轉賣、出脫415張；股價日前觸高回檔
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揚智
(3041)
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3.51
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連2日列入警示股；外資大賣4,000餘張；股價漲多拉回
製表：方歆婷
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