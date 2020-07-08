7月8日一分鐘強弱勢股

7月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰豐

(2102)

10

股價突破盤整區間，成交量增近1倍，技術線型多頭排列

世禾

(3551)

10

隨台積電法說會將登場，身為其戰友之一，近期行情步步高

懷特

(4108)

10

生技類股近期牛氣沖天，昨由新藥族群登場；拉出長紅K

申豐

(6582)

10

醫療級手套需求強勁，訂單能見度已見到明年，業績看好

永日

(4102)

9.99

6月營收4,337萬元，年增15.13%；股價登近8年新高

通嘉

(3588)

9.98

利多加持，H2看旺，6月營收1.21億元，年增40.53%

佳邦

(6284)

9.98

6月營收4.23億元，年增 25.7%；H1營收創歷史同期新高

榮創

(3437)

9.97

Mini LED題材加身；近期訂單爆滿，今年獲利將逐季走揚

健亞

(4130)

9.97

成交量倍增，技術線型多頭排列，長紅K棒居各均線之上

工信

(5521)

9.97

股價帶量跳空開高、直接突破盤整區間，短均線趨勢揚升

製表：方歆婷

7月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

南緯

(1467)

 9.96

外資近日多站賣方，賣壓連2日出籠，股價摔落各短均線

永崴投控

(3712)

 9.96

6月營收3.73億元，年減39.92%，離岸風電題材失色

弘裕

(1474)

 8.85

股價回檔、跌勢未歇，連吞3日黑K棒，居各短均線下

昇佳電子

(6732)

 5.29

6月營收3.35億元，年減24.51%，股價陷短均糾結區

濱川

(1569)

 4.76

外資買賣動向不定，自營商則連3賣，股價連3日走低

鈺齊-KY

(9802)

 4.19

6月營收雙率雙減；投信自6月底連賣；股價失守半年線

裕隆

(2201)

 3.82

陸車市低迷，品牌納智捷5個月僅賣43輛，傳撤守大陸

信驊

(5274)

 3.57

微軟、臉書爆砍單，Q3營收恐呈季衰退；外資看法分歧

日揚

(6208)

 3.55

遭列警示股；外資轉賣、出脫415張；股價日前觸高回檔

揚智

(3041)

 3.51

連2日列入警示股；外資大賣4,000餘張；股價漲多拉回

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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