電子股撐盤 台股震盪走高站穩萬二

美股三大指數收低，台北股市今天震盪走高，盤中來到12148.37點，漲0.46%。分析師指出，今天主要是電子股撐盤，若台股指數未跌破5日均線，有望續延強勢表現。

美國武漢肺炎疫情人數續增，加速投資人獲利了結，三大指數均收低，其中道瓊跌近400點。歐洲股市同樣受疫情升溫以及經濟利空消息影響收低。

台股昨天盤中最高攀上12249.95點，改寫30年來新高，不過隨後拉回收黑。台股今天開高震盪，最高來到12172點，漲勢隨後收斂。截至10時30分，來到12148.37點，小漲55.4點，漲幅0.46%，成交量1167億元，新台幣續升，股匯齊揚。

IC設計大廠聯發科市值衝1兆元，外資看好聯發科、目標價喊上1000元。聯發科今天股價延續昨天強勢表現，盤中來到674元，漲幅逾9%，拉動IC族群走強。

觀察權值電子股台積電一度翻黑，隨後拉回，盤中最高來到342元，漲3.5元。鴻海盤中最高來到87.3元，小漲0.3元，股王大立光走弱，盤中最低來到4355元，下跌50元，跌1%。

生技新藥產業發展條例原訂明年落日，不過，政府規劃再延長10年、到2031年落日，且適用範圍同步擴大。生技醫療族群強勢，國光生盤中交易突破2.6萬張，最高來到78.5元，漲幅逾5%。杏輝開盤直攻漲停，上漲5元，來到55元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今天主要是電子股撐盤，電子相關類股維持續強走勢。目前來看，台股站穩12000點關卡，若未跌破5日均線，台股有望維持續強。