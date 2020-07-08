上市、櫃企業營運快報

今（7/8）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.保護元件廠—富致科技(6642)深耕過電流產品，今年順利接獲呼吸器等多項防疫產品訂單，且Tesla車內保護元件亦於3月開始出貨，讓公司今年上半年業績能在全球新冠肺炎疫情中較去年同期成長，儘管下半年產業變數不少，富致董事長陳繼聖表示，今年下半年業績可望維持上半年水準，全年業績可望不低於去年。

2.力達-KY(4552)6月合併營收3.79億元，月增3.4％，年減18.4％；累計上半年營收16.01億元，年減41.7％。今年受到疫情影響，公司營運低迷，不過，今年以來已經連續4個月營收月成長走勢，年減幅也從2月的減幅86.4％，到6月收斂至18.4％，營運有築底回升態勢。

3.烘焙原料大廠、食品股王德麥（1264）公布最新6月合併營收3.39億元，年增13.86％。德麥財務長暨發言人邱俊榮表示，6月成長動能主要來自台灣市場業績成長24.4％，因餐飲觀光板塊業績漸恢復原有水準，去年獨家代理法國乳品大廠SAVENCIA旗下的兩大高端品牌「Elle & Vire」及「LESCURE」挹注成長。

4.中美晶公告6月營收，合併營收達55.13億元，月增率17.72％、年減率4.16％。其中太陽能產品營收為4.51億元，月增率28.68％、年減率28.14％。中美晶今年第二季的合併營收為150.38億元，與第一季相較衰退1.57%，較去年同期衰退9.72％。

太陽能產品第二季營收為13.39億元，較第一季衰退24.10％，與去年同期相較下降31.83％。綜觀中美晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為303.15億元，較去年同期減少11.26％。

5.東陽(1319)6月自結合併營收12.65億元，累計上半年營收81.01億元，分別年減23.09％及23.51％，東陽逐漸揮別車市低迷陰霾，OEM、AM營收較5月雙雙成長超過2成。

6.記憶儲存品牌廣穎(4973)積極布局AIoT生態鏈，提供工業等級高效能產品與SMART分析工具。迎接已然到來的AIoT變局，廣穎持續透過高規格工業產品與對應的服務，在未來產業潮流中搶占商機。

7.雙北針對YouBike升級議題今將坐下好好協商，新北市長侯友宜8日市政會議後受訪時指出，這次討論最明確方向就是雙北要共同合作，確保市民權益不會受損。交通局長鍾鳴時指出，今日協商重點之一，是討論2市是否互留1.0與2.0樁位，方便民眾借還車。

8.櫃買中心將在今（8）日召開上櫃審議委員會，審議康全電訊公司（8089）申請上櫃案。

康全電訊公司108年度之合併營業收入為24億4,961萬元，稅後淨利為1億5,993萬元，每股盈餘為3.09元。109年第一季之合併營業收入為6億3,715萬元，稅後淨利為4,849萬元，每股盈餘為0.95元。

9.不鏽鋼小螺絲大廠華祺(5015)配息2.4元今日除息，開盤參考價33.55元，盤中股價小漲0.1元至33.65元。華祺第二季受到疫情擴散影響，營收季減約19.5%，上半年營收比去年同期下滑幅度擴增至逾15%。

華祺自結6月營收1.49億元，月增率6.89%，年減23.08%。自結第二季營收約4.5億元，季減約19.5%，自結前6月營收10.11億元，較去年同期減少15.81%。