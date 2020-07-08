7/8美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-復甦沒起色 周二紐約期金再次達近9年新高

繼6月30日期金價格達近9年新高，周二期金價格因新冠肺炎人數不斷增加、全球經濟復甦不見起色，即便美元反彈，仍沒有限制漲勢，再次突破1800美元。

聯準會(Fed)多位官員警告經濟復甦恐陷入停擺，並認為在沒有疫苗的情況下重啟經濟，反而會有更強的阻力，更表示會推動更多寬鬆政策，未來可望繼續支撐金價。

周二(7/7)報價，8月黃金漲16.4美元，報每盎司1809.9美元，9月白銀漲0.12美元，報每盎司18.7美元，10月白金漲25.5美元，報每盎司863.2美元，9月鈀金跌0.7美元，報每盎司1951.6美元。

（商品行情網 王馨慧 ）

2.LME基本金屬-買盤進場 支撐周二LME期銅漲逾5個月高點

因全球最大銅生產國智利供應中斷，以及中國經濟出現反彈跡象，皆提振市場消費意願，進一步吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨普漲，其中期銅漲近1%，並升至5個月高點。

此外，根據上周中國公佈的數據顯示，6月製造業採購經理人指數升至51.2，優於市場預估的50.5，且創2019年12月以來高點，樂觀投資氛圍，可望進一步支撐各基本金屬走勢。

終場期銅上漲59.5美元，報每公噸6188美元；期錫下跌40美元，報每公噸16970美元；期鎳上漲133美元，報每公噸13469美元；期鋅上漲7美元，報每公噸2070美元；期鋁下跌0.5美元，報每公噸1634美元；期鉛上漲31.5美元，報每公噸1828.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-觀望氣氛濃厚 周二國際原油期貨震盪收跌

由於美國新冠肺炎確診人數增加，特別是在曾經感染率下降的中西部地區，正呈現反彈趨勢；儘管美國政府預測全球原油需求將有所提高，但根據美國石油協會(API)周二所公布的最新數據顯示，美國原油庫存意外增加近205萬桶，造成原油供需狀況不甚明朗。

此外，針對本周沙烏地阿拉伯將原油官方售價調升1美元的決議，有分析師認為，此舉代表沙國需求正在回升，但也會使得煉油商在利潤方面需要承受不少壓力，故整體而言投資人觀望氣氛濃厚，其中美國原油跌幅0.02%，倫敦原油跌幅0.05%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.01美元，報每桶40.62美元；8月熱燃油維持平盤，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶43.08美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-憂供給緊張 周二紐約棉花續漲

因天氣預報德州西部天氣炎熱乾燥，且美國農業部USDA種植面積報告預測棉花種植面積有機會出現減少，支撐買盤持續回補，亦抵消病毒所帶來對衣服需求減少的壓力，棉花價格走穩；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲0.17美分，漲近0.3%，收盤每磅63.24美分；而12月棉花期貨跌0.12美分，跌0.2%，報每磅63.02美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11680元人民幣，較前一日上漲80元人民幣；庫存方面，截至7月6日，ICE登記庫存42338包，較前一日增加1698包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價走低 周二波羅的海BDI指數當月首跌0.4％

由於海岬型船運價出現自7月份以來的首次下跌，因此連帶終止了乾散貨BDI指數連續5個交易日的漲勢，同時也抵消了巴拿馬型船運價上漲所帶來的收益。

不過據消息指出，7月下旬至8月期間，黑海地區將迎來糧食豐收的利多消息，這也為巴拿馬型船相關指數提供樂觀情緒支撐。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌7點，收1949點，跌幅逾0.4%；海岬型運費指數(BCI)下跌103點，收3968點，跌幅2.5%；其平均日租金為每艘32911美元，減少849美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲81點，收作1457點，漲逾5.9%，其平均日租金為每艘13113美元，增加726美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲17點，收作725點，漲幅2.4%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.美股收黑 標普500、那指連5漲止步

投資人在標普500指數前一日創下今年來最長連續升勢後將獲利落袋，以及美國的新冠肺炎確診數持續飆升引發疑慮，大型科技股熄火，周二美股回落，收盤前加速下挫。

周二收盤，道瓊工業指數跌396.85點或1.51%，為25,890.18點。標普500指數跌34.4點或1.08%，為3,145.32點，仍較3月創下的低點漲逾40%。那斯達克指數跌89.76點或0.86%，為10,343.89點，盤中曾再創新高。

標普500指數與那斯達克指數結束連漲5天的升勢，道瓊指數3個交易日來首度收黑。

分析師表示，美股已經超買，市場對與疫情相關的潛在問題一直視而不見。投顧公司Alan B. Lancz & Associates表示，部分拉回是健康的，即使是更劇烈的拉回也是好的，因為現在有許多不確定性，市場有種「攀爬憂慮之牆」的現象。在從3月低點展開驚奇反彈後，美股後市可能出現更多獲利了結與震盪。

科技巨頭的攻勢熄火，亞馬遜收跌1.9%，拖累科技股走低。網飛在創下盤中歷史新高後回落，終場收跌0.1%。微軟、蘋果與臉書終場都失守盤中高點。

美國疫情持續飆升，重啟經濟概念股走弱，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）與嘉年華遊輪集團（Carnival Corporation & plc）均跌逾5%。美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）分別跌6.95%與7.6%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：避險需求升高 金價重返1800美元

美國的新冠肺炎確診數持續飆升，以及美股回落，受避險需求帶動，周二紐約8月期金收漲16.4美元或0.9%，為每盎司1809.9美元，為6月底以來首度收復1800美元關卡。

投資人看好美國上周原油庫存減少，但擔心新冠肺炎疫情升高恐打擊原油需求，周二油價幾近持平，紐約期油收跌1美分，為每桶40.62美元。倫敦布蘭特期油收跌2美分，為每桶43.08美元。

美國勞工部公布5月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，經季節調整後，美國5月職位空缺數增至539.7萬個，較4月增加35.1萬個，市場預期為減少至450萬個。

科技新聞綱站《Recode》報導，沃爾瑪將於7月推出付費會員制的服務Walmart+，將直接挑戰亞馬遜的Amazon Prime，受此激勵，周二沃爾瑪股價逆勢大漲上漲6.8%，收在126.95美元。亞馬遜收跌1.86%，為3,000.12美元。



《Recode》援引消息人士報導，沃爾瑪本月晚些時候將推出Walmart+，年費為98美元，這個會員制的方案提供的服務包括商品當日送達、沃爾瑪加油站的加油折扣，以及提前訂購等。



沃爾瑪對此報導表示不予置評。該零售巨頭今年2月證實準備推出名為Walmart+的會員制服務，但迄今尚未透露相關細節，也未說明吸引會員及贏過競爭對手的策略。

（時報編譯 柯婉琇）