矽力突破2千元…下一位祥碩

台股急速創高、量能同步放大伴隨震盪拉回，所幸股后矽力-KY站2,000元，外資積極尋求持續領盤前行的破風手，再度鎖定千金高價股扮演領頭羊角色：本土投顧龍頭繼摩根士丹利後，將祥碩推測合理股價拉上「2」字頭、共識成形；摩根士丹利證券則調高譜瑞-KY合理股價至1,295元，登上外資圈最高。



股后矽力-KY股價7日順利突破2,000元大關，盤中最高來到2,065元，終場收2,015元，這也是前股后漢微科（已下櫃）2015年4月登2,000元後，台股總算再有「2」字頭股后。



下一檔股價突破千元級，可望升級2,000元等級者，研究機構鎖定祥碩的共識度正加緊凝聚中。



大型本土投顧調查顯示，疫情過後，在家工作桌機需求仍可能持續，加上超微（AMD）持續自英特爾取得市占率，因此，AMD需求優於預期、正自祥碩採購更多晶片；另一方面，大陸加速去美化，可望在2020年底前帶動祥碩大陸業務占比上看10％。



大摩才剛與千金股譜瑞-KY對談，發現其經營管理階層對下半年看法正向，首先是NB、PC需求依然強勁，其次，在高速介面升級趨勢中，譜瑞-KY也是浪頭上的佼佼者。



大摩看好，USB 4.0替retimer晶片、I/O訊號集線器（Hub）、轉換器帶來機會，設計USB 4.0 retimer晶片的難度也比過去更高，因為需要整合USB、PCI-E、DP、HDMI、Thunderbolt技術，譜瑞-KY是唯一能提供USB 4.0 hub的廠商，同時也可提供如USB至DP的分立轉換器。



譜瑞-KY的PCI-E gen 4 retimer亦已在第二季投入量產，公司經營管理階層看好相關事業的營收將會進一步增加。